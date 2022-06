Ewa Farna otevřeně o problému s váhou, smutek zaháněla jídlem

Zdroj: Profimedia

Ewa Farna byla hned několikrát kritizována za svou postavu, veřejnost komentovala téměř veškeré její outfity ve spojitosti s postavou. Zpěvačka je nyní už po letech, a hlavně dvou porodech, nad věcí, a tak zavzpomínala na dobu, kdy tomu tak nebylo.

Smutek zaháněla jídlem

K útokům na postavu se postavila zpěvačka čelem, nazpívala hned několik písní o ženských křivkách. Boky jako skříň či Tělo byly hitem rádií. Do videoklipu k písničce Tělo si pozvala hned několik žen různých konfekčních velikostí nebo také i po zranění, či ženy, které trpí kožními nemocemi. Teď s odstupem času se vrátila ke své fotografii z roku 2014. “Už tehdy se řešila velikost mého pozadí. Takhle vypadají tlusté holky?” klepe si na čelo. “Kdybych teďka vypadala takhle, tak jsem hodně spoko. Vůbec nechápu, jak někdo může mít takovou drzost a říkat holkám, že takhle vypadají tlustý holky,” odsoudila Ewa všechny, kteří ji lynčovali, a zveřejnila jmenovanou fotku. “Já bych si přála být zpátky v těch časech a být takhle velká by mi vůbec nevadilo,” přiznává. Přilišné komentování její postavy ji dost trápilo. Zacloumalo to s její psychikou a smutek tehdy začala zahánět jídlem.

Autentičnost

Zpěvačka až v dospělosti ze svého těla dovedla udělat přednost. Na jejím instagramovém účtu má více než půl milionu sledujících, především ženy milují její autentičnost. Ewa pravidelně vyhrává ceny popularity v Česku i Polsku a její píseň Tělo se dokonce objevila v reklamě na newyorském Times Square. Sázka na přirozenost a zdravou sebedůvěru se jí vyplácí.

Opora v rodičích

Je přesvědčená, že dnes by si to už nikdo nedovolil, stále více se šíří trend body positive, což znamená pozitivní vnímání svého těla. Může se jednat o kila navíc, strie nebo celulitidu, trend tkví v tom, že všechny tyto tělesné nedostatky se týkají téměř každé ženy. O tom se zpěvačka rozepsala na svém facebookovém účtu, zároveň dodává, že kdyby tento trend vládl před několika lety, pravděpodobně by se nedočkala takového komentování své postavy. Právě komentáře směrem k její váze v ní vyvolávaly různé pocity. Podporu hledala jako dospívající holka především u rodičů, řekla otevřeně pro časopis Marianne. “Rodiče mi říkali, ať to hlavně nečtu, což samozřejmě nefungovalo. Určitě mě to poznamenalo. Říkala jsem si, že když zhubnu, udělám to vlastně pro své kritiky. Nechcete žít zdravě, protože to „voni“ chtěj. Protože pak by si mohli říct – tak jsme měli pravdu, konečně nás poslechla a zhubla! Dostalo mě to do bojovné pozice.”