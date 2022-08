Ewa Farna se zvěčnila s dcerou: Roztomilou fotkou rozněžnila fanoušky

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Ewa Farna si velmi střeží své soukromí a hlavně pak soukromí svých dětí, které prakticky nikdy neukazuje. Tentokrát ovšem udělala výjimku a na sociální síti se pochlubila rozkošnou fotkou se svou dcerou. Ta je na fotce zachycena zezadu, aby jí nebylo vidět do obličeje. Díky jejímu oblečku jde ale i tak o jeden z nejroztomilejších snímků, který zpěvačka kdy pořídila.

Ewu Farnou naplno zaměstnávají její mateřské povinnosti, přesto si ale najde čas na to, aby se svými fanoušky na sociálních sítích sdílela různé střípky ze svého života. Ukazuje zákulisí svých koncertů, fotky z domova a také snímky svých nebližších. Pravdou ovšem zůstává, že si na druhou stranu zpěvačka svého soukromí velmi cení, a proto například nikdy nesdílí příspěvky, na kterých by bylo vidět jejím dětem do tváře.

Jako medvídek

A jinak tomu není ani v případě její nejnovější fotky, na které je zachycena se svou dcerou Ellou. Holčičku láskyplně tiskne k sobě a se zavřenýma očima si užívá přítomného okamžiku. „Klid před bouří,” napsala zpěvačka k fotce, na níž je Ella v roztomilém plyšovém oblečku a vypadá jako malý medvídek.

Příspěvek okamžitě po zveřejnění zaplavila lavina srdíček a radostných komentářů, a to jak od fanoušky zpěvačky z Česka, tak z Polska. Fotce dala lajk i spousta známých osobností, včetně například Nikol Leitgeb.

Plné ruce práce

Ještě před narozením dcery Elly byla Ewa Farna na sociálních sítích velmi aktivní. S dalším potomkem se ale pochopitelně její pozornost přesunula úplně jinam. „Jsem tady na sítích možná teď trochu míň aktivní, ale jsem přesně tam, kde mám být,” napsala před pár dny zpěvačka k jiné fotce s dcerou, která byla opět zvěčněna pouze zezadu.

Fanoušci ale menší aktivitu Ewě Farné rozhodně nemají nijak za zlé. „A přesně tak to má být. Lásky malé,” vzkázala zpěvačce jedna z jejích obdivovatelek. „Ewičko, to jsou ty nejkrásnější chvíle. Mám vás moc ráda,” přidala se další.