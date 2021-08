Ewa Farna zazpívala ve Varech v prapodivném saku, na kritiku kašle

Zdroj: Profimedia

Na filmový festival do Karlových Varů dorazila také zpěvačka Ewa Farna, která vystoupila na benefičním Koncertě pro křídla. Kromě zpěvu Ewa zaujala neobvyklým modelem, který předvedla na pódiu.

Ewa Farna se nikdy netajila tím, že dlouhou dobu bojovala s nadváhou. Kvůli kilům navíc se přitom zpěvačce vysmívali spolužáci už na střední škole. Farna pak musela vyhledat pomoc odborníka, aby se dokázala vyrovnat s jejich krutými útoky. "Zažila jsem body shaming, což je forma šikany kvůli mému tělu a vzhledu," uvedla Ewa pro deník Blesk.

Mám ráda své tělo

Teď už je naštěstí zpěvačka sama sebou spokojená. Její přístup ovlivnilo i mateřství, Farna se totiž před dvěma lety stala maminkou syna Artura. "Těhotenství mi ukázalo, jak to tělo je neuvěřitelné. Je to dokonalý nástroj a mám ho ráda," vyznala se v rozhovoru pro DVTV Ewa. Ta nazpívala oblíbenou písničku Tělo, se kterou dokonce dobyla i New York.

Kromě toho, že Farna přijala svoji postavu, získala díky nejnovějšímu songu obrovskou popularitu. Zpěvačka se totiž snažila povzbudit všechny ženy, aby milovaly svoje tělo bez ohledu na jeho nedokonalosti nebo vady. Písnička je mezi fanoušky hodně oblíbená a na YouTube má už přes 2 miliony shlédnutí.

Sako bez rukávu

Nikoho proto asi nepřekvapí, že si Ewa pro varské vystoupení vybrala netradiční outfit. Oblékla si dlouhé a volné černé sako s bílou košilí. Zatímco jeden rukáv chyběl úplně, ten druhý si zpěvačka ležérně vykasala. Originální oděv Farna doplnila bílými botami ve stylu sedmdesátých let a velkými brýlemi.

Někdo by sice mohl namítnout, že Eviny šaty vůbec neodpovídají tomu, co se teď nosí. Na první pohled ale bylo zřejmé, že něčím takovým se Ewa vůbec nezabývá. Jednoduše si zvolila oblečení, které jí sedne, a cítí se v něm dobře. Všem kritikům tak pomyslně vzkázala, že jakékoli ostré narážky ji už nemůžou nikdy rozhodit.

Ewa si pobyt ve Varech maximálně užila, vzala s sebou i syna Artura.