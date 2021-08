Ewa Farna musela vyhledat odbornou pomoc: Útěchu našla až u psychologa

Zdroj: profimedia.cz

Populární zpěvačka Ewa Farna v minulosti musela čelit nejrůznějším urážkám na svůj vzhled. Na internetu často narážela na zničující články a komentáře, kvůli kterým se nakonec rozhodla svěřit se do rukou odborníka. K přijetí vlastního těla jí pak nejvíce pomohlo těhotenství.

Její vzhled byl veřejně propírán několik dlouhých let. Ewa Farna se však snažila působit nad věcí a o svých křivkách dokonce nazpívala píseň Mám boky jako skříň. Její přístup působil jako recese a ve své podstatě povznešení se nad všemi urážlivými komentáři, jak ale zpěvačka přiznala v novém rozhovoru pro DVTV, byly chvíle, kdy jí do smíchu rozhodně nebylo. Články a nejrůznější posměšky, které si na internetu přečetla, v ní spustily nepříjemnou reakci.

Musela za psychologem

„Když jsem se měnila z holčičky, která zpívá náctileté písničky, v ženu a začala jsem se měnit na očích lidí, tak to jsem si o sobě přečetla články docela bolestivé,” vyprávěla Farna o stinném období svého života. A i když se snažila si urážky nebrat k tělu, v hlavě jí přece jen zůstaly. „Já jsem člověk, který rád bere věci s humorem, nerada dělám z komára velblouda a nechci to přehánět, protože si myslím, že se žádná velká křivda neděje,” popisovala zpěvačka, jak se situaci snažila uchopit. Nakonec se ale přece jen svěřila odborníkovi.

„Potom, co jsem na pár sezeních o tom mluvila s psychologem, tak jsme došli k termínu kyberšikana. A tak jsem si to pojmenovala, protože to tak asi opravdu bylo,” dodala ještě Farna.

Přijmutí sebe sama přišlo až s těhotenstvím

Přesto však o sobě měla Ewa Farna stále jisté pochyby. Lásku k sobě samé pak naplno objevila až ve chvíli, kdy v sobě nosila nový život. „Mně právě to těhotenství ukázalo, jak je to tělo neuvěřitelné. A jak mi sloužilo. Jak jsem ještě dva týdny před narozením mého syna koncertovala naplno a říkala jsem si ‚discokoule’. protože jsem měla třpytivé šaty a byla jsem prostě velká,” smála se v rozhovoru Farna s tím, že právě takovéhle chvíle si neuvěřitelně užívala.

„V ten moment jsem si řekla: ‚Nikdy nepochybuj o tom, že to tělo je dokonalý nástroj a měj ho ráda.’. Protože jen když se budeme mít rádi, tak se o sebe dokážeme starat,” dodala ještě svou myšlenku.

