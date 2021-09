Roste jako z vody: Ewa Farna ukázala, jak se jí syn Artur mění před očima

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Ewa Farna snad už ani nemůže být šťastnější. Daří se jí v práci a s manželem Martinem Chobotem vychovává dvouletého syna Artura. Toho ale mladí manželé záměrně neukazují na sociálních sítích. Jediné, co můžete spatřit, jsou jeho záda. Obličej roztomilého klučiny zůstává všem utajen.

Na první pohled je vidět, že česko-polské zpěvačce v poslední době opravdu nic neschází. Na konecertech působí vyrovnaně, miluje svou rodinu a dokáže se mít ráda taková, jaká je. Není divu, že je vzorem pro mnoho dívek a žen.

Nádherné období života

"Jsem moc šťastná, že jsem naplněná jako máma, žena i zpěvačka. Prožívám nádherné období mého života. Doufám, že mi nikdo nezávidí, ale nemám si už vážně na co stěžovat," uvedla Ewa v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Přitom není žádným velkým tajemstvím, že cesta k vlastní vyrovnanosti nebyla pro Farnou vždycky úplně jednoduchá. Před lety se potýkala s kily navíc i šikanou, kvůli které musela dokonce vyhledat odbornou pomoc.

Oblíbená zpěvačka se navíc v showbyznysu pohybuje už od svých třinácti let. "Natočila jsem o tom dokument s názvem Ewa Farna 10: Neznámá známá. Je o tom, jaké to je vyrůstat v tomto prostředí, když vás lidi sledují na každém kroku. Dostala jsem i spoustu nabídek na napsání knihy o mém životě," řekla Farna.

Klus i Tran jsou minulostí

Před časem zpěvačka randila se zpěvákem Tomášem Klusem a hudebníkem Marcusem Tranem, kterého jí odloudila moderátorka Martina Gavriely. Pak ale Ewa začala chodit s muzikantem Martinem Chobotem a všem muselo být hned jasné, že Farna po mnoha zklamáních konečně našla toho pravého.

Po čtyřletém vztahu se partneři vzali a před dvěma lety na svět přivítali prvního syna Artura. "Myslím, že péče o dítě a společná práce se nám daří skloubit skvěle. Potěšilo mě, když jsem zjistila, že to není konec všeho, ale je to teď prostě jen jiné. Mám skvělého manžela, který mi moc pomáhá. Mohu si jít něco zařídit a vím, že je Artur v dobrých rukou," libuje si zpěvačka.

Na rozdíl od jiných celebrit, které přidávají na sociální sítě fotky svých potomků snad dvakrát denně, se Ewa s Martinem rozhodli svoje dítě chránit. "Syna neukazuji záměrně. Je to člověk a ne veřejný majetek. Já sama jsem poznala, co to je zájem veřejnosti. Co všechno si člověk může a nemůže dovolit, když je z něj veřejná osoba. A to synovi neudělám. To ať si jednou vybere on sám, jestli chce, nebo ne," popisuje svůj přístup zpěvačka.

Ewa Farna si mateřství užívá.