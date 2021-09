Jako táta! Ewa Farna ukázala rozkošnou fotku dvouletého syna Artuše

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Ewa Farna si své soukromí přísně střeží a syna Artuše ukazuje fanouškům minimálně. Teď jim však nabídla exkluzivní pohled na to, jak dvouletý chlapeček vyrostl, a láskyplné reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Jsou to již více než dva roky, co zpěvačka Ewa Farna a její manžel Martin Chobot přivítali na světě svého syna Artuše. Během této doby fanoušci toužili po tom vidět, jak chlapeček roste, jenže Farna se vydala zcela jiným směrem, než většina jejích kolegů ze šoubyznysu. Ti totiž nezřídka kdy na sociálních sítích hojně sdílí fotky svých ratolestí. Zpěvačka je však pravým opakem a na internetu syna neukazuje. Teď ale udělala výjimku.

Ty vlásky!

Obličej chlapečka sice neukázala, i tak ale udělala svým sledujícím ohromnou radost. Na snímku je dvouletý Artuš zvěčněn zezadu, ve vlasech má uvázaný šátek a v rukou drží kytaru. Přitom jeho pohled směřuje na pódium, na kterém mezi přítomnými hudebníky stojí i jeho tatínek Martin Chobot. „Jako táta!” napsala prostě Farna k fotografii a následně pronesla několik slov o tom, jak moc si s kapelou užila koncertování na Karlovarsku.

„Bože, to tak letí. A ty vlásky!” napsala jedna ze sledujících v komentáři pod příspěvkem. „Malý šoumen a krasavec i zezadu,” přidala se další. „To není možné, že by z něj už byl takový velký chlap. Paráda,” prohlásila ještě jedna z fanynek. A podobných reakcí se objevovaly desítky. Bylo vidět, že i když Farna neukázala svého syna fanouškům tak, jak by si možná přáli, i tak byli snímkem nesmírně potěšeni.

Úspěšný rok

Ewa Farna v letošním roce sklízí jeden úspěch za druhým. S písní Tělo, která oslavuje ženskost a rozmanitosti krásy, se dokonce dočkala celosvětového uznání. Její fotografie se objevila i na reklamním billboardu na newyorském náměstí Times Square, kam ji umístila hudební služba Spotify.

„Dva dny předtím, než se to objevilo, mi zavolali, jestli si můžou půjčit tu fotku do kampaně, že to bude na Times Square. Já jsem si říkala, že je tam těch reklamních ploch tolik, že to tam bude někde blikat, ale tak super, proč ne,” nechala se Farna slyšet v rozhovoru pro DVTV a dodala, že byla ve finále sama překvapená z toho, nakolik viditelná reklama nakonec byla.

Ewa Farna ukázala syna: