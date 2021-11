Ewa Farna je těhotná! Na sociální síti sdílela fotku bříška

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Ewa Farna by nemohla být šťastnější. Na sociální síti svým fanouškům ukázala seznam písní i zadní stranu obalu svého nadcházejícího alba s názvem UMAMI. Obrázkem nové desky, kterou má na fotografii položenou na břiše, ale také všem oznámila, že se s manželem Martinem Chobotem zanedlouho dočkají svého druhého potomka!

V letošním roce toho Ewa Farna stihla mnoho. Kromě práce na nadcházejícím albu s názvem UMAMI řádila konečně po vlně rozvolňování na spoustě koncertů a byla tak svým fanouškům opět nablízku. Dle nejnovějšího příspěvku na jejím Instagramu se jí a jejímu manželovi však podařila ještě jedna věc, kterou se páru dařilo velmi dlouho tajit. Zpěvačka Ewa Farna je totiž těhotná.

Další miminko na cestě

Zpěvačka na svém Instagramu zveřejnila snímek, na němž fanouškům ukázala seznam písní i zadní obálku nového alba UMAMI. Desku, která má vyjít ještě před Vánoci, na fotografii drží na svém těhotenském bříšku. „Jak jsem slíbila – tady je tracklist a zadní strana desky UMAMI. Tohle ‚dítě’ v podobě alba se zrodí začátkem prosince. Pak, jak je vidno, je na cestě další. Nevím zatím, jak bude znít, ale je jasném, že to bude velká srdcovka,” napsala zpěvačka k příspěvku, který okamžitě vyvolal vlnu krásných komentářů, v nichž fanoušci Farne gratulují a přejí mnoho sil a zdraví.

Stejně jako u Artura

Zpěvačce se podařilo dlouhou dobu tajit i její první těhotenství. Veřejnosti tenkrát zprávu o tom, že se s manželem stanou rodiči, oznámila vskutku originálně. Těhotenské bříško totiž ukázala ve videoklipu k písni Ta o nás.

Od narození syna Artura zpěvačka bedlivě střeží jeho soukromí a na sociálních sítích nikdy neukazuje jeho obličej. „Syna neukazuji záměrně. Je to člověk, a ne veřejný majetek. Já sama jsem poznala, co to je zájem veřejnosti. Co všechno si člověk může a nemůže dovolit, když je z něj veřejná osoba. A to synovi neudělám. To ať si jednou vybere on sám, jestli chce, nebo ne,” nechala se před časem slyšet pro iDNES. Je tedy jasné, že ani druhého potomka fanoušci jen tak neuvidí.

