Píseň Tělo není oslavou obezity: Ewa Farna přiblížila poselství své nové skladby

Zpěvačka Eva Farna před dvěma měsíci představila svoji zbrusu novou píseň s názvem Tělo, v níž se snaží poukázat na důležitost sebepřijetí a oslavuje krásu těl, na kterých život zanechal nesmazatelné stopy. Jak ale sama zpěvačka prozradila, mnoho lidí píseň a potažmo i videoklip bralo jako propagaci obezity. Tuto domněnku nyní Farna rázně vyvrátila.

Chystá novou desku, její tvář se objevila na Times Square a s písní Tělo slaví obrovský úspěch. Letošní rok je pro zpěvačku Ewu Farnou v lecčem zlomový. Její nejnovější singl, k němuž zpěvačka natočila i videoklip, vzbudil obrovskou vlnu reakcí. Přestože je drtivá většina z nich pozitivních, najdou se i takové, které Farnou zarazily. Šlo hlavně o to, dle nichž je píseň Tělo oslavou obezity. Zpěvačka se však podobná tvrzení snažila velmi drsně vyvrátit.

Obezita je nemoc

Ewa Farna kvůli svému tělu musela v minulosti čelit nejrůznějším narážkám. Ať už ze strany médií, tak i z řad fanoušků. Jak ale prozradila v rozhovoru pro DVTV, její píseň Tělo rozhodně nepodporuje obezitu či nadváhu, kterou si člověk způsobil sám a má tu moc ji ovlivnit. Spíše má její singl fungovat jako demonstrace sebelásky. „Jen když se budeme mít rádi, tak se o sebe dokážeme starat. Nebo o sebe pečovat. Já si myslím, že když vám budou všichni říkat: ‚Nežer tolik! Cvič! Vždyť je to jednoduchý!’, tak vy se vlastně budete nenávidět. To není cesta k tomu najít si k sobě lásku,” vysvětlovala Ewa Farna poselství své písně.

„Ale to je samozřejmě jiné téma než to, o kterém zpívám v Těle. To bych chtěla podtrhnout, protože spousta lidí říká, že je to nějaké promo obezity a promování něčeho, co není zdravé. Ale takhle to absolutně není,” vyvracela domněnky některých posluchačů. „Tím směrem ani nechci jít. Obezita je nemoc. A já mluvím o zdravém těle,” dodala ještě.

Fotografie na Times Square

Velký poprask způsobila i fotografie Ewy Farné na reklamním billboardu newyorském náměstí Times Square, kam ji umístila hudební služba Spotify. Přestože zpěvačka nepředpokládá, že by si nyní Američané ve velkém pouštěli její písně, šlo pro ni o neuvěřitelnou poctu.

„Dva dny předtím, než se to objevilo, mi zavolali, jestli si můžou půjčit tu fotku do kampaně, že to bude na Times Square. Já jsem si říkala, že je tam těch reklamních ploch tolik, že to tam bude někde blikat, ale tak super, proč ne,” vyprávěla Ewa Farna s tím, že by ji vůbec nenapadlo, že bude ve finále na jednom z největších bannerů a dle svých vlastních slov „velká jako barák”.

Ewa Farna se objevila na Times Square