Ewa Farna: V Polsku si fanoušci mých boků nevšímají, nikdo mi tam neříká vorvaň

Málokterá zpěvačka si kvůli svojí postavě vyslechla tolik ostrých komentářů jako Ewa Farna. Během posledních deseti let si už přečetla, že vypadá jako dva polské tiráky, praská pod ní pódium nebo že je slonice. Letos pak přišla s jednou z nejsilnějších písní svojí kariéry Tělo, díky které se dostala až na obří billboard na Times Square v New Yorku. Hudební společnost Spotify, která za reklamní plochu platí, tak oceňuje umělkyně, které bojují za práva žen.

„Jsi tlustá. Vypadáš jako vyvržený vorvaň. Zhubni!“ To všechno si před lety musela o sobě poslechnout Ewa Farna, když přibrala. Zpěvačka ale tehdy na kruté narážky odpověděla po svém a natočila parodickou písničku Boky jako skříň. V ní si dělá legraci z toho, že má pár kil navíc, a snaží se všem škarohlídům ukázat, že svoje tělo měla vždycky ráda.

Labilního člověka by posměšky skolily

I když Ewa stojí nohama pevně na zemi a jen tak něco ji nerozhodí, stejně se musela s útoky na svou váhu vyrovnat po svém. „Ne že bych si z toho dělala velkou hlavu, jsem docela stabilní, silný člověk, mám milující rodinu, a navíc dokážu spoustu věcí řešit s humorem a nadhledem. Ale kdyby byl na mém místě někdo labilnější, tak ho to může skolit," řekla v rozhovoru pro časopis Marianne. „A stejně, at’ chcete, nebo ne, někde se to ve vašem podvědomí ukládá. To si ti, kdo to píšou, možná ani neuvědomují. Anebo si to uvědomují, to by bylo ještě horší," řekla Farna.

Nedávno zpěvačka vydala nový singl Tělo, který má na YouTube už dva miliony shlédnutí. Farna znovu veřejně ukazuje věci tak, jak doopravdy jsou. Ve videoklipu si diváci mohou například všimnout Ewiných jizev po porodu. „Byl to nejtěžší moment, který jsem dosud při natáčení videoklipu zažila," přiznala později pro novinky.cz. Přesto rodačka z Třince odvážně dokázala, že si za svým přístupem stojí.

„Moje písnička je hlavně o věcech, na které vliv nemáme, at’ už ty, které nám život přinese, nebo se s nimi rodíme. Protože někdo má pihy. Někdo má strie po těhotenství. Někdo má jizvu po operaci. Někdo má odstávající uši nebo jinou barvu kůže – s tím přece nic neuděláte a je odsouzeníhodné, když jste kvůli takovým věcem terčem poznámek," vysvětlila pro Marianne.

Je neuvěřitelné, co všechno tělo zvládne

Zpěvačka zároveň během těhotenství zjistila, jak je ženské tělo úžasné a co všechno dokáže „Například ještě dva týdny před narozením syna jsem měla koncert. Došlo mi, že je až neuvěřitelné, co všechno tělo zvládne, a že bych si ho měla vážit," doplnila pro Novinky Ewa. Ta v poslední době na sociálních sítích sdílí sexy fotky, na kterých působí vyrovnaně, sebevědomě i sexy.

I když se Ewa narodila na Těšínsku, její kořeny sahají do sousedního Polska. Tam je ostatně zpěvačka stejně populární jako u nás. Místní bulvár je ale k Farne mnohem laskavější. A to je důvod, proč umělkyně na místní trh vůbec neuvedla písničku Boky jako skříň. „Tam nebyly titulky typu ´vzducholoď s osmi bradami´. Některé věci v polštině nefungují. Češi mají rádi vtipné písničky, v polštině to zní až moc parodicky," řekla Ewa v pořadu Blízká setkání na České rozhlase.

Ewa na sociálních sítích sdílí fotky, na kterých vypadá prostě skvěle.