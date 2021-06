Ewa Farna řeší další tabu: Silná slova o potratu!

Ewa Farna před pár dny vydala novou píseň s názvem Tělo, kde odhalila strie po porodu. Zpěvačka chtěla skladbou vyjádřit svůj obdiv všem ženám a vyslat vzkaz do světa, že jizvy po porodech či vážných nemocech, jsou zcela v pořádku. Farna v podcastu U Kulatého stolu otevřela další tabuizované téma a tím jsou potraty!

Ewa Farna prakticky od začátku své kariéry bojovala s váhovými výkyvy a její postava byla vždy velikým terčem kritiky pro média i veřejnost. Zpěvačka se rozhodla po letech proti této šikaně bojovat písní Tělo, ke které nedávno vydala videoklip.

Farna si na natáčení pozvala různé ženy s jizvami, striemi a dalšími "nedokonalostmi", aby ukázala, že každá žena je krásná, nehledě na to, zda má například nadváhu. Poselství se zpěvačce vydařilo na jedničku a Tělo sklízí u posluchačů veliký úspěch.

Ačkoliv je Ewa rodačka z Polska, dlouhé roky bydlí v Čechách. Do rodné země se však pravidelně vrací koncertovat a za svou rodinou. V podcastu U Kulatého stolu, kde byla nedávno hostem, proto dostala hvězda zapeklitou otázku, co si myslí o situaci kolem zákazu potratů u našich sousedů.

"Nejsem pro potraty," říká Ewa Farna, ženy by ale podle ní měly mít právo se rozhodovat samy

V Polsku ještě donedávna mohly ženy na potrat v případě znásilnění, incestu, nebo ohrožení zdraví matky. Tento zákrok mohly také podstoupit, když bylo zjištěno, že je plod poškozený, a dítě by se tak mohlo narodit mrtvé či postižené. Polská vláda se ale rozhodla zakázat možnost jít na potrat i v případě, kdy na základě povinných screeningů vychází, že se potomek nenarodí fyzicky a geneticky zdravý. Maminky by si tak takový plod musely nechat bez ohledu na stupeň možného postižení.

"Já, abych byla správně pochopena, nejsem "pro potratová", ve smyslu že se to nebude řešit a pak se bude chodit na potraty, ale myslím si, že je něco špatně v systému, když se žena nemůže rozhodnout sama s ohledem na své zdraví, svůj osud. Když máš nemocné dítě, jakože vážně nemocné dítě, tak za prvé se musíš připravit na to, že třeba ve velmi útlém věku umře, nebo ho doktoři musí porodit mrtvé. To je strašné a těžké téma… Vlastně tam o tom rozhodnou pánové, kteří žijí s kočkami, je jim sedmdesát a nikdy neměli rodinu a jedou jenom po tom, aby to bylo dle kostela," okomentovala Farna.

"Já jsem věřící. Jsem evangelík, věřím v Boha, ale instituce kostela je jiné téma a myslím si, že by se to nemělo plést s politikou dohromady. To je můj názor. Já jenom vím, že to ty ženy pobouřilo. Já věřím v Boha, na potrat bych nešla, ale je to něco jiného než říct, že já věřím v Boha a já ti to zakazuji, takže je to těžký téma, ale zároveň jsem cítila, že ty ženy chci podpořit," vysvětlila zpěvačka svůj postoj.

"Nejvíce se to dotkne chudých lidí," obává se zpěvačka

Ewa Farna říká, že nejvíc se zákaz potratů dotkne těch, kteří nebudou mít kvůli finanční situaci jiné možnosti. "Ve finále se to nejvíc dotkne těch chudších částí Polska, kde si nemůžou dovolit říct si, tak jo, tak jedeme do zahraničí do kliniky soukromé," sdělila své obavy.

"Tohle je emoční věc, jako ženská ti to říkám tak, že si to sama nedokážu vůbec představit, ale můj recept na štěstí nemusí být recept na štěstí někoho jiného. Pokud se takový zákon zavádí, tak si myslím, že by bylo fajn, nebo tedy četla jsem to od těch lidí, co tam chodí na ty protesty, zajistit pomoc po narození nemocného miminka. Aby měli psychologickou pomoc, finanční pomoc. A ty děti potřebují třeba nějaké přístroje a tam ta pomoc toho státu asi není dostatečná, takže se bojí, že to ti lidé prostě nezvládnou," uzavřela.

Ewa Farna s klipem Tělo sklízí úspěchy.