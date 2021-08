Ewa Farna: Sexy jak nikdy dřív! "Musím se naučit kontrolovat jídlo!" říká hvězda

Zdroj: Instagram

Ewa Farna odjakživa bojovala s váhovými výkyvy, v novém videoklipu ale zpěvačka ukázala své křivky a vypadá lépe, než kdy dřív. Sama ale přiznává, že stále nemá svůj jídelníček pod kontrolou a je to jedna z věcí, které by ráda v budoucnu změnila.

Ewa Farna se v novém videoklipu svým fanouškům doslova odhalila, když ukázala své strie po porodu. Česko-polská hvězda odjakživa řešila hubnutí a přibírání a nyní s odstupem přiznává, že často se jednalo o emoční přejídání, právě kvůli velikému tlaku na její osobu.

Dnes už je zpěvačka se svým vzhledem srovnaná a nejdůležitější je pro ni hlavně její dvouletý syn Artur. Na nové desce se ale rozhodla otevřít závažná témata, kterými se sama roky trápila.

"Každý ten příběh je jiný. Já jsem tam i se svým příběhem, který je možná pro někoho banální… Ale spíš se týká toho vnitřního zranění. Na svém vlastním případě vím, že nebylo jednoduché vyrůstat a měnit se z dítěte ve slečnu, na očích dvou národů. Ten nátlak v období změny, kdy se ta holka učí vnímat sama sebe, byl docela náročný. A to mě poznamenalo, ačkoliv jsem člověk, který má pevnou půdu pod nohama, ví, kam patří, a má skvělou rodinu. Nikdy jsem neztratila víru sama v sebe a vždycky jsem to dokázala brát s humorem, což jsem dokázala například v písničce Boky jako skříň. Kdyby ale na mém místě byla labilnější holka, tak by ji to dokázalo semlít," promluvila hvězda v ČT24.

Ewa Farna strie ukázat nechtěla, nakonec se odhodlala díky podpoře ostatních žen

Jít s kůží na trh a ukázat své tělo po porodu bylo pro zpěvačku velice psychicky náročné a neměla to původně v plánu, nakonec jí ale pomohly ostatní ženy, které si do videoklipu pozvala.

"Když jsem byla na place s těma holkama, tak mě vymotivovaly, abych do toho šla s nimi, a abych také ukázala svoje tělo. A řekla jsem si, vlastně proč ne? Ta písnička o tom je. Já tady vidím ty neuvěřitelné příběhy, ať už jizvy způsobené mateřstvím, což je ten hezčí důvod, anebo následkem vážnějších chorob, což jsou ty těžší příběhy… A já se tady budu trápit svým malinkým tetováním od přírody, které je známkou toho, že jsem odnosila pod srdcem dítě?" přiznala zpěvačka a dodala, že ve finále cítila úlevu.

"Já jsem vždycky měla svoje tělo ráda. Ale setkávala jsem se s tím, jak okolí není zvyklé na to, že zpěvačka nemá velikost 34. Ale já jsem si říkala, vždyť takhle ty holky vypadají, ta realita není taková jako v těch časopisech. A teď už konečně, po deseti letech, je doba, že se o tom velice mluví a je vlna body positive," říká Farna.

Zpěvačka vypadá nejlépe za svou kariéru, přes to se ale jídlo dle svých slov ještě nenaučila ovládat

Ačkoliv fanoušci i média pějí na vzhled Ewy Farné v posledních týdnech samou chválu, zpěvačka přiznala, že stále nemá úplně vyřešený vztah k jídlu. I když zhubla na ideální váhu a má velikou podporu ve svém manželovi, hudebníkovi Martinu Chobotovi, boj s váhou je stále jejím největším trápením.

"Musím se naučit jídlo kontrolovat, aby nekontrolovalo spíš ono mě. To je moje celoživotní výzva. Ale moje písnička je o přijetí věcí, na jaké vliv nemáme. To, že mám na těle stopy po svém těhotenství, to nezměním." tvrdí hvězda.

Píseň Tělo by prý měla být brána hlavně jako protest proti body shamingu, aby nikdo nesoudil ostatní lidi jenom podle vzhledu. "Neznáme je, nevíme, jaké jsou jejich trable, nevíme, čím si procházejí… ani nevíme, jaký je jejich zdravotní stav. Ta písnička by mohla pomoct nějaké změně vnímání těla jak v Polsku, tak v Čechách, než vyléčit rány lidí, kteří si ty jizvy nesou. Jde o vzbuzení debaty ve společnosti o tom, že každé tělo je jiné," uzavřela Farna.

Hit Tělo už má přes milion zhlédnutí.