Ewa Farna vydává novou desku: "Jdu doslova s kůží na trh," říká zpěvačka.

Ewa Farna za svou kariéru zažila mnoho narážek na svou postavu, proto se rozhodla napsat desku, která bude oslavovat ženské tělo jako takové. Zpěvačka natočila k první písni Tělo i polskou verzi a ve videoklipu ukázala své strie po porodu!

Ewa Farna patří mezi nejoblíbenější zpěvačky u nás a sedmadvacetiletá hvězda má veliký úspěch nejen u nás, ale také v sousedním Polsku, kde se narodila.

Farna odjakživa zápasila s váhovými výkyvy, vždy si ale ze své postavy uměla uměla udělat legraci, což dokazuje i píseň Boky jako skříň, která se stala hitem internetu a má před čtyři miliony zhlédnutí.

"Boky jako skříň byla má odpověď na útoky médií, že mé tělo nemá modelkovské tvary a není takové, na jaké jsou lidé zvyklí z časopisů, i když z ulice určitě ano. Byla to taková vtipná reakce, která měla být původně pouze na internetu, ale nakonec se stala stěžejní písničkou mého repertoáru," vysvětluje zpěvačka v rozhovoru pro Novinky.cz. Nový single s názvem Tělo ale bude prý pojatý z úplně jiného konce.

Ewa Farna v nové písni oslavuje ženské tělo

Ewa Farna se rozhodla otevřít velice tabuizované téma a to ženské tělo. K nápadu zpěvačku dovedla právě dlouholetá kritika její postavy.

"Mé tělo je už dlouhou dobu probíráno ze všech stran. Byla jsem neustále konfrontována s názory na ně. Potom jsem ale otěhotněla a uvědomila si, jak výborně mi slouží a co všechno dokáže. Například ještě dva týdny před narozením syna jsem měla koncert. Došlo mi, že je až neuvěřitelné, co všechno tělo zvládne, a že bych si ho měla vážit," říká Česko-polská hvězda.

"Tělo je o něčem jiném. Je o přijetí věcí, které nemůžeme změnit nebo ovlivnit. Ať to jsou rány na břiše u holek, které přivedly na svět tři děti, či jizvy, jež přinesl život. Ve videoklipu vystupuje holka, která přišla o nohu, také holky s tělem poznamenaným rakovinou. Ty jizvy jsou cejchy z jejich cesty životem, já jim říkám tetování od přírody," prozradila Farna, jaké má její nová skladba poslání. Aby posílila autenticitu celé "mise", ukázala zpěvačka v klipu i své břicho po porodu.

"Najednou jsem měla odhalit své křehkosti a zranitelnosti," říká Farna o svém novém klipu

Ewa Farna by ráda svým přístupem ukázala ženám, že změny na těle například po těhotenství, či nemoci, jsou naprosto přirozené a nemusíme se za ně stydět. Z tohoto důvodu šla sama s kůží na trh a ve videu k singlu Tělo ukázala, že sama má po porodu syna veliké strie na břiše.

"Na mém břiše je také vidět, že jsem odnosila dítě, a v klipu to ukazuju. Byl to nejtěžší moment, který jsem dosud při natáčení videoklipu zažila. V podstatě o nic nešlo, nebylo to fyzicky náročné, nebylo třeba dělat nějaké akrobatické kousky, ale najednou jsem měla odhalit své křehkosti a zranitelnosti. Byl to zvláštní pocit a také to nejodvážnější, co jsem ve svých videoklipech udělala. Jdu doslova s kůží na trh," tvrdí zpěvačka.

"Samotná píseň Tělo je bořením tabu v nejen ženském světě. Na desce bude i písnička, která je spíš takový dopis mému synovi, další bude o tom, že emoce smutku je naprosto přirozená a není třeba ji potlačovat, další o umění říct ne, které člověka možná definuje víc než jeho souhlasy," láká Farna na další skladby z alba, které brzy odhalí svým fanouškům. Nová deska vyjde hned ve dvou jazycích, skladby budou stejné, pouze jedna verze bude Polsky a druhá Česky.

Zpěvačka se rozhodla dělat osvětu skrze hudbu.

