Ewa Farna předvedla nový účes, sexy zpěvačka vypadá božsky

Zpěvačka Ewa Farna je už téměř dva roky maminkou. To pro ni ale rozhodně neznamenalo rezignovat na sebe jako na ženu. Stará se o sebe pořád stejně a vypadá výborně. Naposledy se pochlubila novým účesem a že jí to sekne…

Celý lockdown se držela a nechodila ke kadeřníkovi. Jakmile se ale opatření rozvolnila, běžela se nechat zkrášlit. Nový účes Evě Farne opravdu sluší. Vlasy si nechala výrazně zesvětlit, a tak vynikla její tvář.

Lze si také všimnout, že zhubla a postavu jí po dlouhé době mohou holky závidět. K tomu, aby začala přirozeně shazovat kila, jí dopomohlo mateřství.

„Když jsem viděla, jak se moje břicho obrovsky nafouklo, aby mohlo stvořit dítě, když jsem si uvědomila, že moje tělo odnosilo život, dostalo to úplně nový rozměr,“ popsala svoje pocity maminka Artuše.

Zpěvačka je se sebou spokojená



„Získala jsem k tělu obdiv jako nikdy a chci se o něj láskyplně starat a milovat ho takové, jaké je,“ řekla Ewa v rozhovoru pro časopis Dieta. Byť název měsíčníku vypovídá, o čem pojednává, Ewě jsou nejrůznější hubnoucí metody upřímně ukradené.

„Mám rodinu a jsem ještě víc v klidu než dřív. A taky jsem se konečně vyprdla na všechno, co jsem kdy četla o jídle, a začala víc sledovat sebe sama – co mi vyhovuje, co ne, po čem mám energii, co mi ji naopak bere,“ prozradila zpěvačka.

Vztah s manželem budovala postupně

„Jedu si svoje priority. To znamená, abych byla zdravá, cítila se dobře, jedla kvalitní a skutečné potraviny a líbila se sama sobě a svému chlapovi,“ dodala.

S Martinem Chobotem, kytaristou svojí kapely, je více než šťastná. Nejprve byli jen přáteli, ale posléze se jejich vztah překlenul v lásku. Lepšího manžela by si prý nemohla přát.

