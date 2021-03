Ukázala jeho tvář? Ewa Farna vystupovala ve věži, na pódium vzala malého syna

Umělcům vystupování během pandemie koronaviru pochopitelně chybí. Nedávno se však nemálo českých hudebníků vyřádilo na Spring festivalu pořádaném za přísných podmínek na Žižkovské věži. Jedním z interpretů byla i Eva Farna, která neváhala a na pódium vzala svého malého synka.

Artuše před veřejností Farna dlouho tajila a dodnes neukázala jeho obličej. Pravdou je, že za rok koronaviru ani nebyla ani příležitost. Tedy až dosud. V Žižkovské věži se totiž pořádal Spring festival a zpěvačka svého syna vzala sebou.

„Po dlouuuhé době zvuková zkouška. Dnes koncert v rámci online Spring festivalu výhledem na Prahu. Arťo, tohle je moje práce, tohle jsou lidé, svět mimo domov,“ napsala zpěvačka ke snímku se synem v náručí.

Malý Artuš zatím zažil jen lockdown

„Zatím většinu života strávil v lockdownu. Doufám, že nějaká socializace, poznávání sebe v kontextu kolektivu je spíš blíž než dál. Pro děti kór je to tak důležité,“ myslí si Farna.

Po online přenosu měla Farna evidentně dobrou náladu a byla bezesporu ráda, že měla po dlouhé době možnost vystupovat. „Kdo sledoval koncert při západu slunce? Víc takových krásných a vkusných akcí jako Spring festival,“ radovala se.

Nezastírá, že synovi před prací dá vždycky přednost

„Jsem obrovsky šťastná, ne kvůli slávě či penězům, ale díky lásce, které dávám naprostou přednost před vším ostatním. A nikdy jsem nelitovala. Právě lásku vám všem přeju, má různé podoby. Oslavujme ji každodenně,“ napsala k těhotenskému snímku na Instagram.

Těhotenství před necelými dvěma lety oznámila písničkou Ta o nás. „Jsem šťastná, že jsme si to vědomí pár měsíců mohli užít sami s nejbližšími a oznámit vám to, jak se na zpěvačku sluší, písničkou. A jsme nadšení, že se vám tak líbí,“ napsala poté, co to prasklo. Od té doby si mateřství užívá plnými doušky.

Těhotenství před necelými dvěma lety oznámila písničkou Ta o nás

Zdroj: Youtube