Ewa Farna se vyrovnala sama se sebou, prozradila, co ji k tomu pomohlo

Zdroj: Profimedia

Oblíbená zpěvačka není žádná modelka, má plnější tvary, což se u nás moc nemusí. Setkala se tak s mnoha urážkami a pomluvami na svou adresu. To, aby nežrala, cvičila a zhubla, byly ty citlivější z nich. Dnes už si z hejtů nic nedělá a konečně se smířila s tím, jak vypadá.

Zpěvačka Ewa Farna své tělo dlouhá léta nenáviděla. I s její váhou to bylo jako na houpačce. Chvíli byla štíhlá, chvíli měla nějaké to kilo navíc. Její tělo se měnilo a ona urážky veřejnosti řešila přejídáním se. Nenáviděla samu sebe!

Komentáře na sociálních sítích jí příliš nepomáhaly, tak se naučila je nečíst. Stálo ji to ale hodně úsilí a přemáhání. V podstatě se smířila se svou nedokonalostí až v okamžiku, kdy se stala matkou. Zjistila, že postava není to nejdůležitější na světě, ale že je mnohem důležitější být v pohodě a vyrovnaná pro své dítě.

„Já se snažím tyhle věci na facebooku nečíst, už mám nadhled. K tomu mi pomohlo rodičovství. Věci na internetu spíš vypovídají o pisatelích, kteří nemají nic lepšího na práci, než své frustrace dávat na sociální sítě,“ prozradila pro pořad Blízká setkání.

Sociální sítě používá jinak než většina umělců

Sociální sítě tak začala používat za jiným účelem než vystavováním své postavy. Jelikož pracuje na nové desce, rozhodně nemá o témata nouzi. Snaží se fanouškům přiblížit, co u které písničky cítí, kde bude vystupovat nebo co si myslí o aktuálních tématech, které právě naší zemí hýbou.

„Práce na sociálních sítích mi zabere skoro víc času než zpěv. Je to práce na plný úvazek. Já tam nepíšu Hezkou neděli, čau. Chci napsat třeba sdělení k písničce, kde budu vystupovat a co mi přijde v životě důležité.“

Ewina nová deska vyjde jak v českém jazyce, tak v polském. Uvědomuje si ale, že Češi a Poláci mají rozdílný vkus. Ne každou písničkou se oběma národům zavděčí. Polský bulvár je prý mnohem přívětivější a ze zpěvaččiny postavy si legraci nedělá.

Češi mají na rozdíl od Poláků rádi vtipné písničky

„Některé věci v polštině nefungují. Češi mají rádi vtipné písničky, v polštině to zní až moc parodicky. Třeba Boky jako skříň v polštině vůbec nejsou, protože tam je ke mně bulvár přívětivější. Tam nebyly titulky typu vzducholoď s osmi bradami,“ svěřila se na Českém rozhlase.

Ta se teď cítí konečně skvěle, pohoda z ní vyzařuje a tím pádem vypadá i zatraceně sexy. To si myslí i manžel Martin Chobot. Ten po letech odešel ze skupiny, kde působil společně se svou manželkou, aby měl více času na rodinu i sólovou dráhu.

Před časem se dokonce zpěvačka objevila po celý den na obřím billboardu v New Yorku na Times Square. Jeden den takovéto reklamy vyjde na 100 tisíc dolarů. Kdopak asi takové peníze do Ewy investoval? Rozhodně to musel být někdo, kdo nepochybuje o jejích kvalitách.