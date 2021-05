Výsměch pro Ewu Farnou: Co vše si zpěvačka zažila kvůli postavě?

Ewa Farna patří mezi veřejně známé osoby už od dětství, proto je na pozornost zvyklá. Ne vždy je ale pro ni příjemná. Nejvíce však trpěla, když se do ní lidé obouvali z hlediska postavy. Její váhové výkyvy jsou totiž již dlouhá léta v hledáčku médií.

Zpěvačka Ewa Farna dokázala pobláznit české i polské muže i přesto, že rozhodně není žádná vychrtlina, celý svůj život bojuje s nějakým tím kilem navíc. Dříve se dokonce ze své postavy a hejtů na ni hroutila, teď si z ní ale nic nedělá a pochvaluje si trend návratu ženských křivek.

„Kdyby tento trend vládl před několika lety, pravděpodobně bych nebyla lynčována, v době, kdy jsem se měnila z dívky na ženu… Nebylo to snadné období, když procházíte fází sebepřijetí, přijímáte změny svého těla pod vlivem hormonů – dospívání – a někdo vám vyčítá, že už nevypadáte stejně a měli byste jíst méně (o důsledcích tohoto jindy),“ prozradila na svém Instagramu Ewa, která mluvila hlavně ke svým polským fanouškům. Příspěvek byl totiž napsán v tomto jazyce.

Hejty za pózování v časopise

Nejspíš tam byla hejtována za pózování v nějakém časopise, proto měla potřebu vysvětlit, že i když nemá padesát nebo šedesát kilo, má právo fotit titulky časopisů. Také chtěla svým fanouškům říct, že její váha neznamená, že by nežila zdravě. Prý na svou životosprávu dbá a zhřeší jen málokdy.

„Znám případy velmi štíhlých modelek, které opravdu jedí nezdravě, kouří, užívají povzbuzovadla, nespí a všichni jim tleskají, že jsou štíhlé, takže je vše v pořádku. Je velmi dobré, že zdůrazňujeme, že jsou přijímány i jiné velikosti, aby svět v médiích nebo na Instagramu byl zrcadlem tohoto skutečného světa, každodenního života,“ pokračovala ve své obhajobě na sociálních sítích.

Respekt a úctu si zaslouží každý

Říká, že každý si zaslouží respekt, úctu a pěkné zacházení bez ohledu na to, jaká je jeho váha. Mnoho lidí to však v Polsku a vlastně i u nás má naopak. Rádi se otírají o váhu ostatních, hlavně pak žen, které jsou díky médiím vidět. Ale i obézní ženy mají urážení v povaze, akorát se zase zaměřují na ty extrémně štíhlé. Tento začarovaný kruh se asi nikdy nezmění.

„Nejdůležitějším posláním pro tělo je, že krása a zdraví nemusí mít velikost 34. To však v žádném případě neznamená výsměch nebo povolení nenávidět štíhlé nebo atletické postavy. Je to absurdní. Zdraví je nejdůležitější,“ píše dál Ewa a svůj post uzavírá touto myšlenkou: „A pokud je dívka zdravá a štíhlá, přejeme jí to, řekněme něco hezkého. Pokud existuje dívka zdravá s chutnými křivkami, popřejte jí to a řekněte něco hezkého. Pokud jste opravdu spokojeni s tím, čím jste, pak přejete ostatním dobře a užíváte si jejich úspěchy. Dívky mají být podporovány.“

Na jednu z nejslavnějších písní Ewy Farne se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube