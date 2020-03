FAKTA a MÝTY týkající se fenoménu s názvem ÚPLNĚK! Co je pravda a co výmysl?

Hodně lidí, kteří jsou citliví na změny počasí a různé energie, cítí také moc a vliv úplňku. Nebo to alespoň říkají. Jak je to ale doopravdy? Opravdu mají úplněk a nov silnou, takřka magickou, moc? Je opravdu špatné chodit během úplňku na operaci? Proč mnozí lidé při úplňku nespí? A jak je to s mýtem ohledně úplňku při porodu? Co všechno můžete během úplňku udělat pro sebe a pro svou vnitřní pohodu? Co se během něj děje s celým světem? To a mnohem více si řekneme v dnešním článku.