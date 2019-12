Vymyslela český humor! Fan Vavřincová je autorkou prvních komedií

Stanovila si počet stran, které denně dodržovala. Měla i další zásady. Nikdy nevstoupila do komunistické strany a ani do svazu spisovatelů. Do konce života byla fit a zdravá. Její manžel zemřel o téměř čtyřicet let později. Fan o něm tvrdila, že to byl její osudový muž, který ji nosil na rukou. Fan Vavřincová zemřela ve věku pětadevadesáti let.