Zažije Farma Bolka Polívky velký návrat? Naděje stále je

Zdroj: Profimedia

Když si herec Bolek Polívka v Olšanech před lety otevřel svou vlastní farmu, považoval to za splnění snu. Na své dílo byl náležitě pyšný, jenže brzy přišly problémy. Herec se potýkal s dluhy a o svou pýchu přišel. Farma má nyní jiného vlastníka, ale naděje, že se po překonání překážek Polívka opět ujme obrovské stavby, pořád je.

Farma Bolka Polívky od svého otevření budila velký rozruch. Netrvalo to ale dlouho. Herec kdysi podnik nacházející se v blízkosti místa natáčení legendární komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag otevřel v dobré víře, že bude lákat davy turistů, kteří mu vydělají pořádný balík. Jenže to se nedělo a Polívka musel brzy řešit finanční problémy. Neměl na faktury ani výplaty zaměstnanců. Rozhodl se dokonce k sobě na farmu pozvat Zdeňka Pohlreicha v rámci pořadu Ano, šéfe! a doufal, že alespoň návštěva známého kuchaře způsobí u veřejnosti druhou vlnu zájmu. Ani to ale nepomohlo.

Na seznamu dotačních podvodníků

Během výstavby farmy požádal Bolek Polívka Evropskou unii o dotace. Podle webu iDNES mu Unie na splnění jeho snu poskytla celkem 11,4 milionu korun. Herec farmu koupil již v roce 1991 a doufal, že se z ní stane turistické centrum pro široké okolí. A tak to vlastně nějakou dobu i bylo. Jenže postupem času začalo návštěvníků ubývat, čímž pochopitelně klesaly i výdělky. I proto se v roce 2010 rozhodl herec požádat o zmíněné dotace, aby mohl k farmě přistavit hotel a wellness centrum. Ani to ale krachující farmu nezachránilo. Naopak tento skutek přinesl Polívkovi další problémy.

Výstavba hotelu se prodražila o 7 milionů korun, což nebyl herec schopný zaplatit. A nešlo o jedinou částku, na jejíž zaplacení neměl. Celkově se všechny jeho závazky věřitelům vyšplhaly až na čtyřicet milionů. A vzhledem k tomu, že farma zkrachovala, musel Polívka vrátit i dotace od Evropské unie. Dokonce se na čas dostal na seznam dotačních podvodníků.

Dočká se velkého návratu?

O opuštěnou farmu následně několik let neměl nikdo zájem a nedařilo se ji prodat. Nakonec si svého kupce ale přece jen našla. Společnost Porta Spes z ní udělala Statek Olšany a nabízí v ní dlouhodobé ubytování, ustájení koní a také restauraci a penzion. Nezdá se tedy, že by se firma chtěla objektu jen tak vzdát. Jak ale napsal v létě web Expres, je možné, že si Bolek Polívka bere svou milovanou farmu po částech opět zpátky. Už teď mu z jeho bývalého panství patří obří mezonetový byt o rozloze 538 metrů čtverečních. Má snad herec v plánu si postupně odkoupit celý objekt a vdechnout původnímu záměru nový život?

Další zdroje: Břeclavský deník