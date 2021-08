Farmář hledá ženu 2021: Seznamte se s osmičkou statečných, co hledá lásku

Zdroj: FTV Prima

Před pár dny proběhl na Primě první, medailonkový díl pořadu Farmář hledá ženu. Pokud hledáte partnera pro život, seznamte se a napište těm, kteří vás zaujali. Na vaše dopisy a vznik něčeho nového totiž netrpělivě čekají.

Legenda je zpět! Pořad Farmář hledá ženu dává šanci najít skutečnou lásku v tvrdých podmínkách práce v přírodě. Seznamte se s osmi statečnými, kterým můžete už dnes napsat a zabojovat o jejich srdce. Pokud vám seznamovací díl pořadu unikl, máte příležitost se s farmáři, kteří dávají své srdce i touhy všanc, seznámit právě teď. Buď si můžete celý díl znovu pustit na iPrima.cz, nebo vám třeba k rozpoznání toho pravého budou stačit medailonky, které nabízíme. Koncept reality show zůstává stále stejný, také moderátorkou je i v této řadě skvělá Laďka Něrgešová, která empaticky provede všechny soutěžící aspekty celé reality show. Štáb se nyní vydal natočit medailonky s farmáři, kteří potřebují drahou polovičku. Nejen krásnou a milou, ale také připravenou pracovat – prostě člověka do nepohody, který by pomohl s hospodářstvím i realitou venkovského života. Na koho se můžete těšit tentokrát? Vyvoleného partnera pro život hledá tentokrát tato osmička:

Josef Kučera, 28 let, Českobudějovicko

V nížinné oblasti, poseté desítkami jihočeských rybníků, hospodaří osmadvacetiletý Josef. Své první čtyři krávy si koupil už ve čtyřech letech a svůj zájem o hospodaření dotáhl až ke dvěma inženýrským titulům z Jihočeské univerzity. Takže je to takový farmář-akademik. Hospodářství převzal po svém dědečkovi a od té doby ho postupně rozšířil až na pětačtyřicet kusů hovězího dobytka. Přál by si ženu tolerantní a pracovitou, která se umí smát a se kterou by mohl jezdit na výlety.

Jan Johanides, 47 let, Chrudimsko

Sedmačtyřicetiletý Jan žije na Chrudimsku. Jeho maminka o něm říká, že lásku k půdě zdědil po svém dědovi, který s hospodařením začal, a právě kvůli jeho oddanosti práci se mu rozpadlo po patnácti letech manželství. Má přes čtyřicet hektarů polí, louky a les, a rád by své hospodářství ještě rozšířil. Po rozvodu ale zůstal na všechno sám. Na další přírůstky mu už tak nezbývá čas. Rád by tedy našel ženu, která by s ním sdílela lásku k půdě a pomohla mu rozvíjet jejich společné hospodářství.

František Mařík, 36 let, Středočeská pahorkatina

Nedaleko slapské přehrady hospodaří šestatřicetiletý František. Je to farmář tělem i duší a má na to i „papír“, protože vystudoval střední zemědělskou školu. Chová hlavně ovce a hovězí dobytek, ale na jeho farmě najdete i husy a krůty. Na svou osudovou lásku ale ještě stále čeká. František je velký dříč, ale kdyby měl partnerku, čas by si pro ni určitě udělal. Pro vztah by byl ochotný dokonce změnit i strukturu své farmy. Pokud by jeho budoucí partnerka chtěla třeba koně, tak i pro ně už jsou teď připravené stáje. Zkrátka snaze najít spřízněnou duši podřizuje František vše.

Zdeněk Slouka, 36 let, Moravský kras

Šestatřicetiletý Zdeněk chová na své farmě nedaleko Blanska snad kromě lva všechno. Má i pávy, provozuje samoobslužný obchůdek nebo nabízí prázdninové ubytování v tepee. Hlavu má plnou plánů, ale stále ještě nenašel tu pravou. Hledá totiž ženu, která by nechtěla život po jeho boku jen přežít, ale naplno prožít! Jeho životním krédem je totiž „carpe diem“ – žít každý den tak, jako by byl tím posledním.

Pavel Pollreich, 57 let, Pardubicko

Sedmapadesátiletý sadař a chovatel ovcí Pavel je romantik tělem i duší. Píše básně a svým ovcím hraje na fujaru. Po krachu manželství a smrti svých rodičů se snaží budovat svou farmu se svým bratrem a hledá ženu, se kterou by mohl především sdílet lásku k přírodě.

Antonín Čangel, 32 let, Českolipsko

V malebně zvlněné krajině Českého středohoří stojí malá rodinná sklárna. A právě tady začala před jedenácti lety naše pouť za láskou. Vzpomínáte na bodrého skláře Patrika? Jeho cesta za hledáním té osudové lásky byla dost klopotná. Tentokrát se přihlásil jeho bratr Antonín, a tak i prostřední z rodu sklářů zkusí štěstí v našem pořadu. Po nepovedeném prvním manželství hledá útěchu v rodinné sklárně a farmaření. Přál by si ženu, která by mu ideálně pomohla i s chodem sklárny a hospodářství. Na vzhledu mu příliš nezáleží, ale musí „přeskočit jiskra“.

Andrea Víznerová, 38 let, Kokořínsko

V Máchově kraji má svou koňskou farmu osmatřicetiletá Andrea. Je ženou mnoha tváří, protože kromě koní je také dobrovolná hasička a baví ji latinsko-americké tance. Takže se s ní budit určitě nebudete! Hledá tolerantního pohodáře s dobrodružnou povahou.

Tomáš Jelen, 41 let, Středočeský kraj

Jedenačtyřicetiletý Tomáš není žádný troškař. Má přes čtyři tisíce kuřat, hus, velké stádo hovězího dobytka, rybník, jatka, zkrátka, dalo by se říct, že dělá všechno. Ale to nejdůležitější mu stále chybí. Před pěti roky ho totiž opustila manželka, a tak zůstal na výchovu synů sám. Ti se ale v jeho péči pilně připravují na převzetí velkého rodinného hospodářství. Tomáš hledá ženu s vlastním názorem, která se nebude bát se ho zastat. Rozhodně ale nehledá pracovní sílu, záleží mu hlavně na tom, aby ji přijali jeho kluci, a vytvořili tak harmonickou rodinu, která se do budoucna může i rozrůst.