Farmář hledá ženu je zpět! Ústřední sestava je letos v netradičním seskupení

Oblíbená reality show Farmář hledá ženu, ve které si stateční farmáři snaží najít partnera pro život v tvrdých podmínkách práce v přírodě, je zpět. Mezi hlavními aktéry je v letošním roce poněkud netradičně i žena! Podaří se všem konečně najít pravou lásku?

Dlouho očekávaná nová řada reality show Farmář hledá ženu je konečně tady. V první epizodě, která byla odvysílaná ve čtvrtek 29. července, se diváci mohli seznámit se sedmi farmáři a nově i jednou farmářkou, jež se rozhodli jít lásce naproti a po letech neúspěchů konečně najít svou druhou polovičku. Koncept reality show zůstává stále stejný, také moderátorkou je i v této řadě skvělá Laďka Něrgešová, která empaticky provede všechny soutěžící aspekty celé reality show.

Osm odvážných

Najít lásku se v letošní řadě reality show Farmář hledá ženu pokusí sedm farmářů a jedna farmářka. Andrea Viznerová (38) věří, že najde tolerantního pohodáře s dobrodružnou povahou. Podobně je na tom i Josef Kučera (28), který hledá tolerantní a pracovitou ženu, s níž by se rád smál.

Někteří z osmice účastníků se rozhodli jít do hledání lásky naplno a pro potenciální vztah jsou rozhodnuti udělat vše. Například František Mařík (36) pro lásku klidně změní i strukturu své farmy. Hledá svou spřízněnou duši a udělá pro to vše. Zdeněk Slouka (36) chce s novou partnerkou po boku prožít život na maximum. Na druhou stranu Antonín Čangel nehledá jen ženu, která mu pomůže s hospodářstvím, ale také s chodem sklárny. Tomáš Jelen (41) by rád našel maminku pro své syny a partnerku pro život. Nejstarším odvážlivcem je Pavel Pollreich (57), který hledá milovnici přírody.

Celosvětový hit

Reality show Farmář hledá ženu je jednou z nejúspěšnějších seznamovacích show na světě. Své „ano” si řeklo téměř sto páru a na svět přišlo přes dvě stě dětí. I v Česku se Farmářům dařilo. „Když jsem se před jedenácti lety vydala za prvními farmáři, tak jsem ani netušila, kolik prázdných srdcí se nám společně podaří naplnit láskou,” vzpomínala na začátky reality show moderátorka Laďka Něrgešová.

Komu se podaří najít lásku letos a kdo odejde s prázdnou?

Zdroj: FTV Prima