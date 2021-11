Pikantní historky ze zákulisí Farmáře: Nic, co bych neustála, říká Něrgešová

Zdroj: Profimedia

Do pořadu Farmář hledá ženu se přihlásilo celkem sedm farmářů a jedna farmářka a všichni doufali, že se jim povede najít lásku a rodinné štěstí. Reality show tradičně provázela moderátorka Laďka Něrgešová, která si natáčení nemohla vynachválit.

První řadu Farmář hledá ženu jste moderovala před jedenácti lety. Pohltila vás při natáčení nových dílů někde nostalgie?

Určitě! Jednak ten pořad točíme prakticky s identickým štábem, který jsem pár let neviděla, takže to pracovní setkání byla nostalgie veliká, mám je fakt ráda, a pak se teď také účastní natáčení mladší brácha jednoho z bývalých farmářů, vlastně našeho vůbec prvního farmáře. Čili návrat na stejné místo po jedenácti letech byla nostalgie sama o sobě.

Dokážete si vy sama představit, že byste se teď už i s dětmi odstěhovala na venkov?

Mám velkou představivost, ale otázkou je, jaká by pak byla praxe. (smích)

Nastal při natáčení nějaký okamžik, který vás vyvedl z míry?

To nastane vždycky. Z mnoha důvodů i úhlů pohledu. Ale až asi na dvě historky v historii Farmáře to není nic, co bych neustála. A na ty dvě historky se neptejte, to jsou interní věci ve štábu, které nás tmelí. (smích)

Bylo něco, co jste si při natáčení vyzkoušela nově nebo se naučila?

Jasně! Spoustu věcí. Když přivezete holku z Prahy na farmu, dějou se věci… (smích) Se mnou to sice nebylo tak vostrý, venkov jsem zažívala a zažívám celý život průběžně, ale i tak bylo hodně věcí, které jsem si vyzkoušela poprvé. Třeba z první řady Farmáře jsem si odnesla suvenýr na celý zbytek života – peču domácí chleba. V klasické troubě s křupavou tmavou kůrkou. Droždí i kvásek, oba výborné. Chléb z obchodu už mi nechutná.

Zdroj: Časopis Story