Farna, Pagáčová nebo Bagárová? Dámy ze SuperStar dráždí diváky svými outfity

Zdroj: Profimedia

I když jsou muži v porotě SuperStar v převaze, jsou to právě Monika Bagárová a Patricie Pagáčová, které jsou nepřehlédnutelné. A to nejen díky své kráse, ale také outfitům, které jim stylisté vybírají. Před nedávnem pak pěveckou soutěž rozzářila také zpěvačka Ewa Farna, jež se chopila moderování přímých přenosů. A diváci se tak nemohou rozhodnout, které z dam to sluší víc!

Další řada populární pěvecké soutěže SuperStar se již pomalu blíží do finále. Kromě úchvatných výkonů jednotlivých soutěžících a vtipných hlášek, které zaznívají z úst poroty, pozornost diváků lákají také herečka Patricie Pagáčová a zpěvačka Monika Bagárová. Těm to pochopitelně samo o sobě velmi sluší, když si je ale vezmou do parády stylisté a maskéři, udělají z nich skutečné hvězdy. Přestože jsou pak muži v porotě v převaze, ani jedna z dam se rozhodně nemusí obávat toho, že by přišla o pozornost.

Děvčata, jste jako růže mezi trním

Monika Bagárová pravidelně na svém Instagramu sdílí své outfity na jednotlivé vysílání a vždy za ně sklízí slova chvály. „Moniko, ty jsou tak krásné, to není možný!” rozplývala se pod jedním z příspěvků fanynka zpěvačky a porotkyně SuperStar. „Děvčata, moc vám to sluší, jste jako růže mezi…,” napsala další pod společnou fotografii porotců a svou větu raději nedokončila, aby se pánů nedotkla. „Ale ano, chlapcům to také sluší,” dodala ještě.

A o lavinu pozitivních reakcí nepřichází ani Patricie Pagáčová. Přestože ne každý kousek, který jí kostyméři vyberou, sdílí na Instagramu, fanoušci jí dostatečně dávají najevo, nakolik obdivují její krásu. „Čím dál krásnější. Neuvěřitelné. Stala se z vás, Patricie, nádherná žena a díky mateřství ještě více. A krásná jste nejen vzhledem, ale hlavně srdíčkem,” pěla na herečku ódy jedna z jejích obdivovatelek.

Ewa Farna jen září

Před několika dny dámský kolektiv v SuperStar doplnila také zpěvačka Ewa Farna, která provází finálovými večery coby moderátorka. Přestože tímto krokem Farna vstoupila do takřka neprozkoumaných vod, lidé ji chválí a její styl moderování se jim velmi zamlouvá. Stejně jako fakt, jak to zpěvačce v SuperStar sluší. Ewa Farna před několika týdny oznámila, že je podruhé těhotná a s manželem se dočkají dalšího potomka. A nutno říct, že těhotenství jí zkrátka svědčí.