Farna, Ramba i Alagič: Slavné matky, které své děti skrývají před světem

Zdroj: Profimedia

V Česku existuje mnoho celebrit, které díky svým dětem vydělávají na sociálních sítích slušné peníze. Třeba taková Nikol Štíbrová, Agáta Prachařová nebo Tamara Klusová by byly bez svých ratolestí vlastně i dost nudné. Pak jsou ale celebrity, které své děti chrání a světu je vystavovat nechtějí.

Vydělávat na svých dětech mohou celebrity bez ohledu na to, zda jejich obličej ukazují na Instagramu několikrát denně nebo jejich tvář úzkostlivě chrání. Zdárným příkladem je třeba taková Ewa Farna, Marie Doležalová, Andrea Pomeje, Jasmina Alagič či Miluška Bittnerová.

Tyto matky se zařekly, že jejich dítě není žádná cvičená opička, kterou budou dvacetkrát denně dávat na Instagram, a když už ho tam dají, neukážou jeho obličej. Až bude jejich dítě dostatečně velké se samo rozhodnout, zda mu to nevadí, případně své rozhodnutí přehodnotí.

Zpočátku neukazovala svou dceru Miu ani Agáta Hanychová, ale bylo to jen na přání jejího manžela Jakuba, který sociálními sítěmi zrovna nežije a chtěl pro své dítě normální život. Bohužel však s rozvodem Agáta dohodu porušila a její dcera Mia, která je mimochodem po tatínkovi velmi vtipná, nyní plní její profil každý den. Modelka díky ní také vydělává pěkné peníze.

Farna chce syna chránit před veřejností

Za svým si ale stojí třeba taková Ewa Farna. Ta se rozhodla s manželem Martinem Chobotem syna Artura chránit.

"Syna neukazuji záměrně. Je to člověk a ne veřejný majetek. Já sama jsem poznala, co to je zájem veřejnosti. Co všechno si člověk může a nemůže dovolit, když je z něj veřejná osoba. A to synovi neudělám. To ať si jednou vybere on sám, jestli chce, nebo ne," prozradila dle webu iDnes.cz.

Další ženou, která nechce své dítě ukázat, je Jasmina Alagič. Životní partnerka a manželka Rytmuse nemá o peníze a luxus nouzi, není pro ni tedy nutné syna Sanela vystavovat.

"Ahoj, ráda znovu odpovím. Sanelka neschováváme před lidmi, nechodím s dekou přes kočárek a podobně. Není o nic výjimečnější než vaše děti. Jediný rozdíl je možná v tom, že my kdybychom dali jeho fotku na IG, stává se automaticky veřejnou a je tedy šance, že by ji převzali novináři do svých článků. Nechci tím říct, že jsem pro ně důležitá, že by tam hned byl, ale může se to stát. Některé články už na základě IG vznikly. A přiznám se, že ještě nejsem ztotožněná s tím, aby byl takovou součástí medializace," prozradila moderátorka ve story na svém Instagramu.

Maruška Doležalová fotí dceru na sociální sítě zezadu

Ani herečka Maruška Doležalová netrhá partu a z jejích fotek na Instagramu nepoznáte, jak její Alfréda vypadá. Holčička je vyfocena vždy zezadu nebo jí něco zakrývá obličej. Stejné je to i s druhým dítětem. Herečka s manželem totiž razí teorii, že by se dítě mělo rozhodnout samo, zda chce být veřejně vidět.

Miluška Bittnerová porodila dcerku Betynku po čtyřicítce a matky, které své děti tlačí do byznysu a využívají je pro propagaci na sociálních sítích, nechápe.

U Andrey Pomeje je důvod, proč neukazuje svou dceru Aničku na sociálních sítích, pochopitelný. Po smrti otce ji nechtěla vystavovat veřejnosti, chtěla, aby měla co nejsnadnější život a ne, aby ji lidé pozorovali a koukali na ní skrz prsty. Anička už je ale slečna, tudíž se může stát, že si svůj vlastní instagramový účet zřídí sama.

Poslední, koho ze slavných maminek zmíníme, je Tereza Ramba. Ta sice ráda vystavuje samu sebe, ale své dítě před medializací chrání. Nyní je opět těhotná, tak uvidíme, jestli v tomto trendu bude pokračovat i s druhým potomkem.