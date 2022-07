Slováček popsal dovolenou s Dádou: Musel jsem si sehnat špunty do uší

Zdroj: Profimedia

Do hotelu Sen v Senohrabech dorazil muzikant, skladatel a dirigent Felix Slováček v pohodě a s úsměvem na rtech. A jak by také ne, vždyť nedávno se vrátil z dovolené v Tunisu a jak pro kafe.cz prozradil, až na pár drobností si spolu manželkou Dádou pobyt užívali.

„Je to tak. Hned na úvod vám ale musím sdělit, že kdybyste náhodou někde četli, že jsme se hádali a popíjeli, tak tomu nevěřte. Bylo tomu úplně naopak, měli jsme se parádně a nic nám nescházelo. Tedy až na jednu výjimku. Na pláži nám hodně hlasitě vyhrávala muzika, takže jsem si musel sehnat takové ty špunty do uší, abych to hudební mučení přežil. Jinak bylo na pořadu samozřejmě opalování, u mne spíš zlehka, protože ho moc nemusím, pak jsem si byl párkrát zahrát tenis a samozřejmě nechybělo ani koupání. No, jedním slovem, byla to dobrá dovolená a skvělý relax. Možná ještě v červenci nebo srpnu někam vyrazíme, pokud nám to práce dovolí, protože máme naplánováno řadu vystoupení, ale snad v kalendáři ještě pár volných dnů najdeme,“ řekl nám Felix.

Do zdejšího hotelu jste vyrazil proto, že budete porotcem, třeba spolu s Mariánem Vojtkem, Kateřinou Brožovou a dalšími experty na krásu, při prestižní soutěži Miss and Mr. LOOK BELLA, která proběhne v listopadu. Pořadatelé tu dnes nabídli přehlídku adeptů a adeptek na prvenství, takže už jste si určitě udělal obrázek o jejich šancích. Víte už teď, komu dáte svůj hlas a vyhlédl jste si svou favoritku či favorita?

„Nejsem porotcem v podobné soutěži poprvé. Mám za sebou celou řadu takových akcí, takže nejsem v tomhle oboru žádným nováčkem. Se zájmem a velice bedlivě jsem si adepty a adeptky na prvenství prohlédl. Přiznám se, že o trochu více pozornosti jsem věnoval dámám, které jsem si i vyfotil do mobilu a doma je v klidu znovu omrknu. Řeknu vám, že tak dvě, tři favoritky mám, ale je to hodně předběžné a v průběhu té samotné listopadové soutěže se může mnohé změnit. Takže nebudu nic prozrazovat. U kluků si ale nejsem jist. Je pravda, že mé oko raději spočinulo na dívkách, než pánech, což je jistě pochopitelné, ale i tohohle úkolu se určitě zhostím. Pár kluků má určitě šanci prorazit v modelingu. Nevím ovšem ještě přesně, co se kromě krásy bude posuzovat, ale když je pohledný exteriér spojený s mozkem, pak je to dokonalé. Doufám, že tohle spojení bude důležité i v téhle soutěži a nepůjde jen o fyzično,“ s úsměvem vysvětlil Slováček.