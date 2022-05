Slováček v otevřeném rozhovoru: Dáda byla z nehody v šoku, upadla ze stresu

V restauraci na Střeleckém ostrově to žilo. A jak by ne, vždyť tu slavil své devětasedmdesáté narozeniny klarinetista, saxofonista, skladatel a dirigent Felix Slováček. A mejdan to byl, jak se patří. Oslavenci přišla popřát celá plejáda jeho přátel, jen jeho manželka Dáda Patrasová chyběla.

„Nechci se k tomu už moc vyjadřovat. Takže jen krátce. To, že se člověk vybourá, se může stát komukoli. Dáda po téhle nepříjemnosti byla v šoku, byla z toho nešťastná, sebrala se a šla si vyčistit hlavu procházkou. A že spadla? To bylo ze stresu a ne z alkoholu. A dál to nemíním řešit. Chci si dnešek užít a ne se vrtat v tom, co bylo. Odnesly to jen plechy u auta a hlavní je, že nedošlo k žádnému zranění. Domluvili jsme se s manželkou, že tu budu sám a tak to také je. A dost už o tom, zábava se rozjíždí a o ní dnešek je především,“ řekl Felix Slováček pro kafe.cz. Felixovi z rodinných zástupců přišel popřát Felix junior a dcera z předchozího manželství René Slováčková. Oslavu kromě Dády vynechala i dcera Anička.

Dagmar Patrasová na oslavě chyběla

Jak bývá zvykem, nejvíce bylo dárků tekutých, ale domů si lehce po půlnoci Felix dovezl i květinové pugéty a třeba od kamaráda, zpěváka Milana Drobného, který dorazil s manželkou, i lehce umělecké dílko, obraz vlastní výroby.

Popřát přišla samozřejmě i herečka Jiřina Bohdalová. „Tady jsem nemohla a nechtěla chybět. Felix je můj velký kamarád, je to obrovský profík, můžu si s ním o čemkoli povídat, řešit věci, které třeba nejsou i příjemné a on si to nechá pro sebe a nepráská to. Navíc umí stále rozdávat svou muzikou radost, a to je v téhle době, která není až tak nejlepší, parádní. Prostě umí a já mu přeju, aby mu ta chuť bavit lidi a sebe vydržela co nejdéle a třeba abychom tu na Střeleckém ostrově oslavili za rok nejen jeho osmdesátiny, ale pak i devadesátiny a třeba i stoleté výročí,“ s úsměvem uvedla Bohdalová.

Slováček promluvil o nehodě své manželky

Mezi VIP hosty nechyběli třeba hudební skladatel a producent Zdeněk Barták, houslista Jaroslav Svěcený, skladatel Ondřej Soukup, moderátor Saša Hemala, duo Kamélie, herečky Bára Fišerová a Adriena Sobotová, s atraktivním doprovodem, a jak hned vysvětlil, údajně s kamarádkou Alex Mlynářovou, přišel popřát i producent, klávesák a kapelník František Janeček. Naopak bez manžela Pavla Trávníčka si vyrazila Monika Fialková, která omluvila nepřítomnost partnera lakonicky a s úsměvem – „Prostě velkej hlídá malýho nebo možná je to obráceně, ale prostě synek nemohl být doma opuštěný. Takže jako zástupce rodiny jsem se demokraticky zvolila k účasti na téhle skvělé party sama.“

Mejdan to byl prostě parádní a bavili se všichni, nejen oslavenec a o tom především byl vydařený večer.