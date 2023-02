Felix Slováček se v době krize postavil za manželku Dádu

Zdroj: Profimedia

Saxofonista Felix Slováček opakovaně dokázal, že umí být oddaným manželem své ženy Dády Patrasové. Když jí bylo nejhůř, ochotně se pro ni proměnil v pečovatele.

I přes problémy, kterými si Felix Slováček s Dádou Patrasovou v posledních letech prošli, zůstává hudebník své ženě oporou. A vždy ji ochotně podpoří v těžkých chvílích. Když Dáda nedávno onemocněla chřipkou, Felix se okamžitě ujal role nákupčího a kuchaře. V nedávném rozhovoru pro kafe.cz Felix prozradil, že ho vaření i docela baví.

Slováček servíroval léčivou polévku

„Když ležela v posteli a léčila se, tak jsem s chutí přispěchal na pomoc. A docela mě to bavilo,“ svěřil se Slováček. „Takže, když jsem obrazil obchody, tak přišlo na řadu vaření. Musím se pochválit, dělám výbornou hovězí polévku, která má sílu a tedy i léčebné účinky. To je moje kuchařská chlouba a dobře zvládám i dělání steaků, umím připravit třeba i vaječné pochoutky atd. Prostě kuchyně není pro mne dřinou, ale tak trochu i potěšením.“

Není to přitom tak dlouho, co měl pro manželku jen slova kritiky. Ještě před pár měsíci Felix otevřeně řešil Dádin boj s alkoholismem. Veřejně promluvil o problémech, kterým jeho žen čelí. Navzdory obtížím ale nakonec zůstal Felix ve své lásce a oddanosti k Dádě neoblomný.

Dvojice, co si odpouští

Má k tomu důvod: tolerantní byla v minulosti i jeho žena k němu. Ostatně není tajemstvím, že se pár potýkal s těžkými časy kvůli Felixově sedmileté aféře s Lucií Gelemovou, která způsobila v jejich manželství celkem logicky značné napětí. Poté, co se Slováček a Gelemová rozešli, se však Felix k Dádě vrátil a i nedávnou péčí dokázal, že jeho láska k manželce je silnější než jakýkoli vnější vliv, se kterým dvojice bojovala.



Navzdory výzvám, kterým jejich vztah čelil, to nakonec vypadá, že láska Felixe a Dády nikdy zcela nevyprchala. I nadále se totiž ti dva vzájemně podporují v krizových chvílích a jsou skutečným příkladem toho, co znamená být partnery v dobrém i zlém.