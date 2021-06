S Dádou nemá smysl válčit: Slováček se po rozchodu nestačí divit

Dlouhý vztah Felixe Slováčka a jeho o dost mladší partnerky Lucie Gelemové na sebe přitahoval pozornost po celou dobu svého trvání. Lásce je ale nyní konec. Nečekané prohlášení spatřilo světlo světa teprve před pár dny. Od té doby se stalo hned několik věcí. Slováček, který je momentálně na dovolené s přáteli, tak pomalu neví, kde mu hlava stojí!

Ještě nedávno zprávy o rozchodu popíral, nyní je vše jasné. Dnes už bývalá partnerka hudebníka Felixe Slováčka na sociální síti sdílela dlouhé vyjádření, v němž uvedla, že je jejich lásce konec. Za jeden z důvodů rozpadu vztahu pak označila Dáda Patrasovou, manželku Felixe, se kterou se ani během trvání nového vztahu nerozvedl. „D. Patrasová mi navíc mimo jiné od roku 2015 zasahuje i do soukromí, a to zasíláním výhružných a vulgárních sms zpráv, které často evidentně nepíše za střízliva,” uvedla Lucie v příspěvku s tím, že zprávy může i doložit. „Život je příliš krátký a já už jej nechci dál trávit v tomto toxickém prostředí,” pokračovala ještě.

Syn vyvrací tvrzení otce

V prohlášení, které Lucie Gelemová napsala za asistence Felixe Slováčka, se píše, že se Slováček přestěhuje do domu ke svému synovi. Ten však tuto informaci dle webu Aha! popřel. „Jsem v Jerevanu na hotelu, jsou tu o dvě hodiny víc, ale mám pocit, že se mi to zdá. Platí, že jsem se synem domluvený, že si odvezu věci k němu a nevím, proč by říkal něco jiného. Vždyť jsem s ním ještě po tom jeho domě chodil a měřili jsme si to tam, jestli se mi tam všechno vejde!” uvedl hudebník pro Aha!.

Slováček ještě pokračoval s tím, že by z celé kauzy velmi rád své děti vynechal. „Vracím se v pátek, s dětmi se sejdu a promluvíme si. Nechci, aby je kdokoliv používal jako figurky na šachovnici. Jsou mezi mlýnskými mlýny,” řekl.

Vítězství Patrasové?

Téměř po celou dobu trvání vztahu Slováčka a Gelemové se objevovaly zprávy o tom, že se Patrasová svého manžela jen tak nevzdá. Se svou manželkou byl rovněž stále v kontaktu a mnohokrát ji i navštěvoval. Je tedy nějaká šance, že by se teď vrátili zase k sobě?

„Luciino prohlášení jsem před vydáním viděl, konzultovala ho se mnou, dokonce určité pasáže na moji prosbu upravovala. S Dádou nemá smysl válčit,” řekl ještě na závěr Slováček, který rozvod s Patrasovou v žádném případě neplánuje.

Přečtěte si celé prohlášení Lucie Gelemové: