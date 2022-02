Zanevřel na Dádu? Felix Slováček v objetí s mladou dívkou

Zdroj: Profimedia

Hudebník Felix Slováček se zase objevil po boku mladé umělkyně. Tentokrát nešlo o jeho bývalou milenku Lucii Gelemovou, ale o frontmanku hudebního uskupení Electric Lady, Terezu Rays. Na svůj Instagram umístil fotografii z křtu nového alba kapely.

VIP akce

Na křest hudebního uskupení Electric lady se Felix vydal i se svou staronovou partnerkou Dagmar Patrasovou. Electric lady je kapela žánru rock-pop. Její frontmankou je Tereza Rays, která je i zpěvačkou, kytaristkou a autorkou písní. Na křtu se objevila řada známých osobností, mezi nimi byl zpěvák Aleš Brichta, režisér Tomáš Magnusek a Jiří Krampol, který opět dorazil společně s krásnou, mladou herečkou Kateřinou Bláhovou.

Na Gelemovou si už nevzpomene

Zatímco Felix zásobuje své sociální sítě fotografiemi s Dádou, se kterou navštěvuje jednu společenskou akci za druhou, Gelemová přidává jen své fotografie, mnohdy i krátká videa, kde předvádí své outfity. Rozchod s Felixem byl pro ni bouřlivý, pro extra.cz vydala velmi emotivní vyjádření. „Osobně je mi velmi líto a upřímně mě mrzí, jak se vše vyvinulo. Felixe jsem měla hluboce ráda, milovala ho a vážila si jej, což už teď nemohu. V té situaci a vyhrocených okamžicích, kterým jsem byla vystavována, jsem byla nucena reagovat a bránit se. Pokud člověk něco podobného osobně neprožije, těžko to pochopí a nemůže situaci objektivně posoudit, pokud ji sleduje jen z médií.“ Slováček dlouho neotálel s odpovědí a kál se veřejně do médií. „Řekl jsem ti a o tobě spoustu nehezkých věcí a uvědomuju si, že jsem měl tvoje chování ustát jako gentleman. Omlouvám se ti, to se nemělo stát. Už se to nebude opakovat. Život je příliš krátký a někdy příliš smutný na to, aby si ho lidé ještě navzájem komplikovali. A nepíšu to proto, že mi přes média vyhrožuješ. Nemám strach z policie, soudů nebo ze zveřejňování nějakých našich nahrávek. Mám strach o tebe, že jsi tím zahodila našich sedm společně strávených let jako mávnutím kouzelného proutku.“ Nyní se zdá, že je vše ve starých kolejích a bývalý pár na sebe jednoduše zapomněl, Felix toká s Dádou a Gelemová hledá štěstí jinde.