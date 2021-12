Felix Slováček promluvil o milenci Gelemové, myslel si, že jde o jejího sponzora

Zdroj: Profimedia

Felix Slováček ještě nedávno udržoval se svou bývalou milenkou Lucií Gelemovou přátelské vztahy a dokonce výtvarnici platil byt. Tomu je ale nyní konec, hudebník dal své ex nůž na krk a chce ji ze dne na den vystěhovat. Důvodem je údajný nový románek Gelemové, která se měla s neznámým mužem scházet v hotelu.

Felix Slováček a o čtyřicet let mladší malířka Lucie Gelemová se rozešli letos v květnu, i poté ale bývalí partneři měli k sobě blízko a trávili spolu čas.

Vztah s umělkyní udržoval saxofonista sedm let a vážně tím narušil své manželství s Dagmar Patrasovou. Zpěvačka se ale netají tím, že hodlá Slováčkovi dát další šanci i přes jeho přiznanou dlouholetou nevěru.

"Jsem ráda, že už to skončilo, i když jedna věc mi vadí, a to, že té zlatokopce manžel pořád platí byt. Vím, že spolu už dávno nespí a je to jen z lítosti, ale stejně už by i tohle mohl ukončit. S Felixem jsem v denním kontaktu a věřím, že i Vánoce budou společné a klidné. Už toho všeho bylo dost," svěřila se Blesku Dagmar Patrasová.

Už nejsme ani kamarádi, osobně jí sbalím věci

"Už nejsme ani kamarádi a Lucie se musí okamžitě vystěhovat z bytu, který platím," sdělil vytočený Felix Slováček zmíněnému webu poté co se dozvěděl, že Lucie Gelemová prožila romantickou noc v pražském hotelu Hilton s novým nápadníkem.

"Zdůrazňuji, že se musí vystěhovat hned. Jestli to neudělá, zítra ji osobně sbalím věci do pytlů a vynesu před ten malešický dům na chodník," nebral si muzikant se svou bývalou milenkou servítky.

Nového nápadníka výtvarnice prý Felix zná a tvrdí, že mu Gelemová lhala.

Nehodlám už ze sebe dál dělat idiota

"O tom chlápkovi jsem věděl. Párkrát se s ním už někde ukázala. Byl jsem ale přesvědčený, že s ním má rande kvůli svému malování a sponzoringu. Zmýlil jsem se ale a nehodlám už ze sebe dál dělat idiota," zuří Felix Slováček.

Lucie Gelemová nechtěla svůj pobyt na hotelu příliš rozmazávat. "Nemám potřebu se ke svému soukromí vyjadřovat, protože s Felixem nejsme pár už od května a jsem svobodný člověk," řekla Blesku bývalá milenka hudebníka.

Slováčka nejspíš vytočilo i nedávné tvrzení Gelemové ohledně jeho "štědrosti". Výtvarnice se totiž nechala slyšet, že je Felix opatrný na korunu a odmítá proto jakoukoliv nálepku zlatokopky. Jelikož doteď saxofonista platil výdaje za její bydlení, nejspíš mu po tomto definitivně došla trpělivost…

