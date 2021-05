Dáda Patrasová: "Felix je u mě doma!" Slováček ale kolem stěhování mlží...

Ostře sledovaný vztah Felixe Slováčka a jeho o čtyřicet let mladší partnerky Lucie Gelemové se po sedmi letech rozpadl. Jakmile informace vyšla na povrch, začala válka mezi právoplatnou manželkou hudebníka Dagmar Patrasovou a jeho milenkou Lucií Gelemovou. Slováček navíc podivně mlží kolem stěhování, jak to tedy je ve skutečnosti?

Rozchod Felixe Slováčka a jeho milenky Lucie Gelemové byl velice nečekaný, na pohled působila dvojice spokojeným dojmem. Ihned po oznámení novinky se rozjela otevřená válka mezi Dagmar Patrasovou a Lucií Gelemovou, které své vzájemné antipatie nikdy netajily.

Gelemová tvrdí, že za rozpadem vztahu stojí právě Patrasová, ta na oplátku své sokyni vzkázala, ať si jde najít lepšího sponzora, tím ale jejich konflikt rozhodně nekončí!

Manželka Slováčka Dagmar nyní šokovala informací, že odchod od milenky plánoval dlouhé měsíce a nevěděl, jak se jí má zbavit! Gelemová navíc neměla dobré vztahy s dětmi hudebníka, Felixem a Aničkou, kteří se s ní prý odmítali bavit.

Gelemová měla údajně Slováčka vydírat, utekl před ní ze země?

"Pořád je to bývalá milenka ženatého člověka a nemůže se chovat, jako že byli ve svazku, je to pouhá bývalá milenka. Ona samozřejmě chtěla svatbu, a přestože si přát mohla cokoliv, v manželství musí být dva. On mi to naznačoval. Řekl mi: "Uvidíš v létě, počkej do léta." On si přál, aby si ona někoho našla a odešla. Nevím, jestli je tam nějaké vydírání z její strany. Nemůžu nic takového říct. Vzhledem k minulým situacím ale možná ano," řekla Dagmar Patrasová Expresu, nechtěla ale být konkrétnější, jelikož jde prý o informace z druhé ruky.



"Údajně se s ní chtěl rozejít a ona ho vydírala, ale nechci do toho být zatažena, ona je totiž nevyzpytatelná a mohla by ubližovat mé rodině a to já nechci," tvrdí zpěvačka a dodává, že právě kvůli tomu odjel Slováček do Arménie. "Chtěl odtud vypadnout, nátlak z druhé strany pro něj musel být stresující. Myslím si, že se on rozešel s ní, pořád čekal, až si někoho najde. Na tuhle udičku se ale už nikdo nechytí," nenechala Patrasová na Gelemové nit suchou.

"Felix a Anička ji nemohli vystát, první tři roky manželovi vztah rozmlouvali a pak to vzdali. Felix mi dneska napsal: "No tak hurá!" Oni to přivítají, odmítli se s ní jakkoliv setkat, manžel je chtěl dát dohromady, ale oba řekli ne," překvapila manželka Slováčka.

Patrasová mimo jiné okomentovala i stěhování svého muže, který měl jít bydlet k jejich synovi Felixovi, který ale informaci z neznámých důvodů popřel. Podle jeho matky si vše vymyslela právě Gelemová!

"O tom, že by šel k Felixovi, se neuvažuje, to si vymyslela. Dneska jsem to četla poprvé. Chodí sem domů, protože je tu doma, my jsme přátelé, někdy i víc než přátelé. Máme společné děti, zájmy, majetek, a když mu je nejhůř, přijde za mnou, tak jako teď. Měl vysoký tlak, tak jsem ho vezla do nemocnice, ona to vůbec nevěděla. Něco ho rozčílilo, pár hodin nato se mu zvýšil tlak, přijela naštěstí dcera, tak jsme ho spolu naložily do auta a vezly jsme ho do nemocnice. Dali mu léky, tlak je v pořádku a týden nato odjel do Jerevanu," popsala Patrasová.

Podivné lži o stěhování, kde nakonec hudebník bude bydlet?

"Jsem v Jerevanu, jsou tu o dvě hodiny víc, ale mám pocit, že stále ještě spím a všechno se mi to jen zdá!" divil se Felix Slováček vyjádření svého syna pro Blesk. Felix junior totiž popřel, že by se k němu jeho otec měl stěhovat!

"Platí, že jsem domluvený se synem, že si odvezu věci k němu, nevím, proč by říkal něco jiného?! Vždyť jsem s ním ještě po tom jeho domě chodil a měřili jsme si to tam, jestli se mi tam všechno vejde," říká hudebník přesvědčeně.

Podle Slováčka nejspíš synova odpověď pramenila z obrovského mediální nátlaku, který je na něj byl v posledních dnech vyvíjen. "Nechci, aby děti kdokoliv používal jako figurky na šachovnici. Jsou mezi mlýnskými kameny. Vracím se v pátek, s dětmi se sejdu a promluvíme si. Také mám slavit narozeniny. Ale v tomhle všem zmatku zatím vůbec nevím jak," postěžoval si.

Muzikant nejspíš válku svých dvou osudových žen očekával, prohlášení milenky Gelemové na Instagram s ní dokonce probíral předem a zmírnil jeho původní obsah. "Konzultovala ho se mnou, dokonce určité pasáže na moji prosbu upravovala. S Dádou nemá smysl válčit," uzavřel Slováček smířeně. Dá se ale předpokládat, že tato mediální bitka nejspíš ještě nedosáhla svého vrcholu…

Gelemová ve svém vyjádření nařkla Patrasovou z alkoholismu.