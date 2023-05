Záletný Slováček po oslavě zmizel: Rozčílená Patrasová si nebrala servítky

Zdroj: Profimedia

Felix Slováček má doma opět pořádné dusno. Jeho manželka totiž neskousla, že na narozeninovou party pozval svoji exmilenku Lucii Gelemovou. To Dagmar Patrasovou vytočilo doběla a bere to jako podraz. Zpěvačka přiznala, že jí byla celá situace velmi nepříjemná a s hudebníkem prochází další vztahovou krizí.

Po vydařeném narozeninovém koncertě má doma Felix Slováček tichou domácnost. Dáda Patrasová totiž přiznala Blesku, že svého muže spatřila naposledy minulý týden v úterý na oslavě jeho osmdesátých narozenin. "Od té doby jsem ho doma neviděla. Zmizel," svěřila se viditelně rozrušená zpěvačka.

Patrasová tvrdí, že se Slováček domů nevrátil, jelikož má špatné svědomí. "Bojí se mě a má taky proč," okomentovala Dáda bizarní útěk Felixe. Umělkyně tvrdí, že jí předem neřekl o přítomnosti své ex na akci a postavil ji tak před hotovou věc. "Koukala jsem jako blázen, když jsem ji viděla. Opravdu mi to nebylo příjemné. Chtěla jsem ho v tu chvíli zabít," netají se hvězda tím, že jí manžel pořádně vytočil.

Od mejdanu už sice uběhl týden, manželé si ale věc dodnes neměli šanci vyříkat, jelikož se Slováček neznámo kam před Patrasovou schoval a zpěvačka prý nemá tušení, kde její milovaný přespává.

Byl u Gelemový, nebo Dragounový

Dagmar Patrasová z megakoncertu svého muže odešla předčasně a on se od té doby neukázal doma. "Ani se mně neobtěžoval říct, kde je," postěžovala si výše zmíněnému webu. "Od Honzy Adama jsem se teď čistě náhodou dozvěděla, že Felix je od pátku v Bratislavě. Dobře, ale kde spal ty tři noci?" naznačila Patrasová, že se její muž opět zapomněl u nějaké ze svých milenek.

"Tak byl u Gelemový, nebo u tý Lenky Dragounový, a nebo u jiný flundry. A docela by mě zajímalo, kdy se hodlá vrátit domů," doplnila zpěvačka, které už se záletným hudebníkem znovu dochází trpělivost.

Přátelé prý zpěvačce mimo jiné prozradili, že její muž má z Bratislavy namířeno ještě do Františkových Lázní. Ve čtvrtek by se pak měl Slováček vrátit do Prahy, jelikož ho čeká křest narozeninového cédéčka. Na akci by měla být i Patrasová, která i přes válečnou náladu svého muže nenechá ve štychu a na událost dorazí.

"No tak za tohle by si zasloužil rozhodně pár facek. O tom mně taky totiž zapomněl říct. Ale ano, já to pokřtím, nikoli ale kvůli Felixovi, ale kvůli Honzovi Adamovi, který to cédéčko vymyslel a dal tam i tři moje písničky, z toho mám radost. A klidně, ať si tam opět pozve Gelemovou, nebo nějakou jinou a zase se neukáže tejden doma, mě už to nerozhodí," uzavřela Dáda.

Slováček po své oslavě narozenin zmizel neznámo kam