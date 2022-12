Felix Slováček o Dádě: Je to konec kariéry, bojím se, že umře!

Zdroj: Profimedia

Dagmar Patrasová se v posledních měsících neukazuje na veřejnosti. Pomyslnou kapkou byla bouračka v autě, kterou měla nedaleko domu. Všem tehdy tvrdila, že byla střízlivá. Záběry potácející se Dády po ulici bezprostředně po nehodě nasvědčovaly ovšem něčemu jinému.

Dcera akci zachránila

O víkendu měla Dáda dorazit na akci pro děti, zklamala ovšem pořadatele a už poněkolikáté na domluvenou akci nedorazila. Na zábavné odpoledne, které pořádala nezisková organizace zabývající se vyhledáváním talentovaných dětí v dětských domovech, musela namísto Dády dojet její dcera Anička. „Naštěstí jsem mohla přijet, tak jsem dorazila. Nezlobte se, ale nechci se k tomu vyjadřovat. Zaskočila jsem za mámu, abych pomohla tátovi a jeho produkci. Víc k tomu nechci říkat,“ prozradila talentovaná zpěvačka a herečka. Felix, i přestože se mu akci podařilo zachránit, neskrýval své naštvání. „Je to konec její kariéry. Jediná možnost, co tu je, je zbavit ji svéprávnosti, jinak umře. To nepochopí nikdo, kdo nemá doma takto nemocného člověka. Až se to stane, tak všichni budou chodit a nadávat mi, proč jsem něco neudělal. Je to těžké,“ pronesl pro Blesk drsná slova na adresu své manželky.

Problémy s alkoholem

Dagmar se potýká s nadměrnou konzumací alkoholu už velmi dlouho. Podle rodiny si ovšem svou závislost nedovede přiznat. „Je nejvyšší čas ji léčit, nemluví, jen kouká, mám strach, že když se jí rychle nepomůže, zemře. Už někdy neví, zda je den, či noc,“ přiblížil Dádin stav zdrcený Felix. Jak to tak vypadá, Dagmar zanevřela už i na pracovní povinnosti. Vystoupení, na které nepřišla, bylo jedno z mála po dlouhé době. „Tohle mělo být její první po velmi dlouhé době. Pro mě je ale strašně těžké se o tom vyjadřovat. Je to lidské neštěstí. Bojím se, že by se jí mohlo něco stát tak jako Hance Krampolové,“ vyjádřil své obavy pro eXtra.cz Felix.

Manželka Jiřího Krampola, Hana, se dlouhodobě potýkala s problémy se závislostí na alkoholu a prášcích. Nepomohla jí ani hospitalizace v psychiatrické léčebně.