Felix Slováček šokoval: Gelemová mě nutila o Dádě říkat, že je alkoholička

Zdroj: Profimedia

I když se ze začátku zdálo, že rozchod nesourodého páru Slováček Gelemová bude gentlemanský, opak je pravdou. Hned poté, co se objevila po boku nového movitého přítele, zhrzený senior začal naštvaně kopat kolem sebe, pomlouvat, nadávat a vyhrožovat právníky.

Když ale nic nepomáhalo a Lucie se k němu ani nevrátila, ani nevzala zpátečku, nezalekla se blábolícího důchodce a s novým mecenášem se nerozešla, Slováček musel potupně domů s prosíkem. Na to už netrpělivě čekala jeho dlouholetá choť a královna dětských srdcí Dáda Patrasová, která se prý zachovala jako dáma a vzala záletného Felixe zpět domů.

„Dvakrát jsem se chtěla rozvádět, jednou jsem žádost o rozvod dokonce podala. Pak ji stáhla, protože jsem si uvědomila, že manžel nebude neustále tím jelenem v říji,“ svěřila se Blesku s tím, že je nakonec ráda, že to neudělala a že její manžel dostal konečně rozum.

Gelemová po Slováčkovi dlouho netesknila

Každý, kdo jen trochu kauzu nevěrníka Slováčka a o čtyřicet let mladší umělkyně Gelemové sleduje, musí vědět, že právě Dáda od začátku říkala, že ho Lucie po čase kopne do zadku a on přijde prosit o odpuštění. Nakonec to trvalo dlouhých sedm let, ale dočkala se. Slováček je zpět v rodinné vile a o Dádě doslova básní.

„Dáda je báječná, úžasná, odpustila mi a je nad věcí. Velmi si toho vážím,“ sype si popel na hlavu a na to, jak nazýval svou ženu bláznivou alkoholičkou, jako by zapomněl. Patrasová dokonce tvrdí, že byl pod vlivem Gelemové a tato tvrzení vydávat musel.

"Ano, byl jsem pod vlivem té ženy," přiznal saxofonista v rozhovoru pro Expres, kde také poděkoval milenci své ženy Vitovi, že ho zastoupil a požádal ho, aby se stáhl a nechal Dádu být. Rodina by podle něj teď měla držet pohromadě.

Dáda si přeje konečně klid a pohodové manželství

Dáda s ním souhlasí a oba si nepřejí nic jiného než klid, pohodu a čas na práci. Snad se jim to podařilo, když po letech společně strávili vánoční svátky i příchod Nového roku.

„Chtěli jsme k moři, už jsme to ale nestihli zařídit, tak pojedeme za dětmi na chalupu," nechala se slyšet Dáda, na které bylo vidět, že se na společné chvíle těší a že si vysloveně užívá pozornost svého manžela, o kterou léta tvrdě bojovala.

Jak ale dopadne spor mezi Slováčkem a Gelemovou, se neví. Lucie tvrdí, že jí Felix posílá výhrůžné smsky. Ten to samozřejmě popírá.

„Jeho stupňující se výhrůžky a nepředvídatelnost jeho chování, které se začalo blížit stalkingu, mne donutily adekvátně reagovat,“ fňuká umělkyně a vyhrožuje právníky. Slováček jí odpovídá stejnou mincí s tím, že ti jeho už jsou připraveni.