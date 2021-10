Felix Slováček je z nemocnice doma: Rozzuřenou Patrasovou uklidnil večeří

Zdroj: Profimedia

Dáda Patrasová byla podle všeho na svého manžela pořádně naštvaná, zároveň se jí ale ulevilo, že byl Felix Slováček po krátké hospitalizaci propuštěn z nemocnice, kde o něj pečovala jeho bývalá partnerka Lucie Gelemová. Patrasová si připadá podvedená a navíc manželovi vyčítá, že ji zesměšnil před celým národem. Ten průšvih žehlil večeří.

Felix Slováček před pár dny musel být hospitalizovaný kvůli náhlému kolapsu, který prodělal přímo za volantem svého vozu, když mířil i se svou bývalou partnerkou Lucií Gelemovou na víkend na chalupu na jihu Čech. Jeho manželka Dáda Patrasová o přítomnosti exmilenky neměla sebemenší tušení a za manželem po zjištění chtěla vyrazit do nemocnice. Pak ale přišla studená sprcha. Manžel Patrasovou u sebe totiž nechtěl. Ta se o jeho hospitalizaci dokonce nedozvěděla od něj, ale z médií. Byla odhodlaná za ním vyrazit a dovézt mu jeho oblíbená jablka. Slováčkovi se její záměr ale nezamlouval a své manželce nápad rozmluvil. „Nikam nejedu. Tak já umírám strachy o chlapa, který vyrazil na výlet s exmilenkou? To jsem pěkně blbá,” řekla Patrasová Blesku.

Udělal ze mě krávu

Dáda Patrasová měla pochopitelně o svého manžela velký strach a chtěla mu být nablízku. O to více ji jeho reakce mrzela. „Řekl mi, ať mě to ani nenapadne, že se nechce rozčilovat a že za ním stejně chodí denně paní Gelemová. Tak to mě dost rozčarovalo. Kdo už jiný by za ním měl jet, když ne jeho právoplatná manželka, se kterou žije 40 let?” ptala se Patrasová, která byla z celé situace značně v šoku.

Víc ji ovšem mrzela skutečnost, že se Slováček o informaci o své hospitalizaci podělil s jinými lidmi a své manželce o ní vědět nedal. V médiích pak také vyprávěl o tom, že jej chtěla navštívit i dcera Anička. „A že by se zmínil, že jsem za ním chtěla vyrazit já, tak to už se neobtěžoval. Udělal ze mě takhle na veřejnosti pěknou krávu,” řekla rozčíleně Patrasová.

Brzy si ji opět získal

Patrasová zkrátka nedokáže být na svého manžela dlouho naštvaná, a proto i události posledních dní velmi rychle přešla. Felix se po propuštění z písecké nemocnice vrátil do Prahy a vyrazil s dcerou Aničkou na večeři. Z restaurace se pak zastavil i za svou manželkou. „Potom přišli domů a přinesli mi naprosto báječnou večeři. Felix vypadal dobře, Anička taky, tak jsem byla spokojená,” řekla na závěr manželka muzikanta.