Románek Felixe Slováčka se Silvií Kucherenko? Sexbomba o vztahu promluvila!

Felix Slováček se nedávno rozešel se svou dlouholetou milenkou Lucií Gelemovou. Netrvalo dlouho a na hudebníka se začaly vrhat nové nápadnice. Veliký rozruch vzbudil společný víkend Slováčka se slovenskou sexbombou Silvií Kucherenko. Tvoří dvojice skutečně nový pár?

Felix Slováček žil dlouhá léta ve spokojeném manželství s Dagmar Patrasovou, než jim před sedmi lety vstoupila do cesty Lucie Gelemová. Hudebník ze své milenky sice udělal svou oficiální partnerku, od své manželky se ale nikdy nedokázal zcela odstřihnout.

Že k sobě Slováček a Patrasová mají stále blízko dokazuje i fakt, že udržují kontakt a ani po letech vztahu "ve třech" nepožádali o rozvod.

Patrasová se navíc netají tím, že by svého muže vzala zpátky, on jí ale opakovaně vráží kudlu do zad!

Slováček plánuje dovolenou s exmilenkou, opět zklamal svou ženu

"Dovolená s manželem? Fakt nyní nevím. Tak řekněme, že nevím, co bude v létě. Může se stát plno věcí," řekla Dagmar Patrasová webu Aha. Z jejich slov šlo snad vyčíst, že by ráda Slováčkovi ještě jednu šanci a to i přes své nedávné tvrzení, že s ním definitivně končí.

Slováček ale opět veškeré naděje své ženy pohřbil, na dovolenou totiž pojede údajně s exmilenkou! "V létě plánuji ještě poslední, přátelskou dovolenou s Felixem, zřejmě Šumava, možná zahraničí," prozradila super.cz Lucie Gelemová.

Hudebník pak nepřímo slova své bývalé přítelkyně potvrdil. "Letos zůstanu v Česku. Mám sice už po kompletním očkování, ale plánuji, že budu na chalupě a že přijedou děti," sdělil podle ŽivotvČesku.

Kucherenko zarazila spekulace o vztahu se Slováčkem

Veliký rozruch vzbudily před pár dny dvě společné fotky Felixe Slováčka a Silvie Kucherenko. Slovenská hvězda s obřími rty sdílela společné snímky s hudebníkem a dočkala se velice ostré kritiky.

Kucherenko se proto rozhodla celou situaci objasnit. "Potkali jsme se na vernisáži obrazů. Všichni to jsou velmi milí a příjemní lidé. Samozřejmě i pan Felix Slováček, ale rozhodně se nejedná o žádného mého nového přítele, vysvětlila sexbomba webu Extra.cz.

Vypadá to tedy, že Felix Slováček je stále k mání. Kdo nakonec slavného hudebníka uloví do svých spárů, zatím zůstává otevřené. Že by se nakonec vrátil ke své milované manželce Dagmar? Necháme se překvapit.

Slováček oslavil s Gelelmovou narozeniny a nyní spolu plánují dovolenou.