Felix Slováček se k Dádě nevrátí! Omlouvá se Gelemové a prosí o odpuštění

Zdroj: Profimedia

Když se Felix Slováček dozvěděl o tom, že se v životě jeho bývalé partnerky Lucie Gelemové objevil nový muž, naprosto zuřil. V médiích špinil její jméno a drsná slova používal i v přímé komunikaci s Gelemovou. Dokonce to vypadalo, že se se svou bývalou láskou definitivně rozloučí a vrátí se zpět ke své manželce Dádě Patrasové. Jenže najednou je všechno zase jinak.

Dlouho hudebníka Felixe Slováčka nic nezvedlo ze židle tak jako zjištění, že má jeho bývalá partnerka Lucie Gelemová nového nápadníka. Okamžitě jí nařídil, aby opustila jeho byt v pražských Malešicích, veřejně ji nazýval k**vou a š**tkou a začal jí zasílat výhružné zprávy. „Nemá žádné právo mi vulgárně nadávat a silně opilý a zfetovaný prášky mi vyhrožovat a mediálně mne lživě očerňovat. Nic zlého jsem mu neudělala,” napsala Lucie Gelemová na svém Instagramu. A Slováček najednou zcela otočil.

Ani pořádně nevím, co jsem řekl

Hudebníka Felixe Slováčka prý ani tak nenaštvalo to, že má jeho bývalá partnerka poměr s někým jiným, ale spíše způsob, jakým se o jejím novém vztahu dozvěděl. „Vždycky jsem si myslel, že až si Lucie někoho najde, tak se k tomu postaví čelem a řekne mi, že se třeba s někým vídá. Že se to nedozvím z fotek, na kterých jde do Hiltonu v krátké sukénce. Chvíli předtím jsme spolu byli na obědě, pozval jsem ji, protože měla svátek, a řekla mi, že večer má jen krátkou schůzku a jinak nic. Prostě mi to přišlo nefér,” nechal se Slováček slyšet v rozhovoru pro Blesk.

Dnes už ví, že jeho reakce byla přehnaná a sype si popal na hlavu za všechna ta slova, které směrem ke Gelemové pronesl. Jak sám uvedl, nebyl v tu chvíli zcela při smyslech. „Já si minulý týden vzal nějaké prášky na uklidnění, abych vůbec mohl spát, a asi jsem to s nimi trochu přehnal. Ani pořádně nevím, co všechno jsem v afektu řekl a udělal, prostě jsem se teď probral a vidím, co jsem natropil. Snad mi dá Lucie šanci to vysvětlit a napravit, moc bych o to stál,” pokračoval ještě s tím, že o Lucii Gelemovou nechce přijít.

Návrat k Dádě se nekoná

Když se profláklo, že má Lucie Gelemová novou lásku, Dáda Patrasová si jistě mnula ruce. Slováček se totiž rozhodl, že se vrátí ke své ženě a zkusí žít s ní. Jenže to tak úplně nešlo. „To bylo také ukvapené rozhodnutí. Už neplatí. Byl jsem o víkendu v naší vile, kterou máme s Dádou Patrasovou, ale zjistil jsem, že s ní se opravdu žít nedá. Je to stále stejná písnička, nechci se v tom patlat ani to opakovat. Myslel jsem, že v tom domě budu mít svoji ložnici a s Dádou ani nepřijdu do kontaktu, ale nejde to,” prozradil v závěru rozhovoru a dodal, že by se v jednom domě s Dádou utrápil.