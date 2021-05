Dáda Patrasová a Lucie Gelemová válčí: Útoky gradují! Alkoholička a zlatokopka?

Felix Slováček oznámil rozchod se svou partnerkou Lucií Gelemovou a způsobil tím pořádný mediální poprask. Oba partneři se k důvodům odloučení vyjádřili, do celé aféry se ale vložila také právoplatná manžela Slováčka, Dáda Patrasová, a ta si začala s Gelemovou před bulvár posílat velice ostré vzkazy!

Felix Slováček prožil s Lucií Gelemovou krásných sedm let, nakonec se ale jejich bezmála čtyřicetiletý věkový rozdíl začal projevovat. Gelemová toužila po dětech a hudebník už se odmítal, z logických důvodů, pouštět do zakládání rodiny.

"Nic v životě, ani v našem vztahu, není černobílé, bolí mě to nesmírně, neboť mám Felixe ráda, oddala jsem se mu celým svým srdcem a vnímám ho jako součást mé rodiny a života. V mnoha zásadních směrech bylo ve vztahu pro mě více bolestí než radostí, což dlouhodobě nelze snášet. A jak jsem napsala: život je příliš krátký a já už nechci dál žít v takovém toxickém prostředí," řekla Gelemová Blesku.

K rozchodu se pak vyjádřila Slováčkova partnerka také na Instagramu. "Toužím po rodině, životě v rodných jižních Čechách na venkově a s Felixem po sedmi letech společného života ve společné domácnosti zůstáváme přáteli. Bylo to mé rozhodnutí, které vyplynulo z Felixova přístupu," napsala Lucie.

Slováček už děti nechtěl, vrátí se ke své manželce Dagmar?

"Bylo to naše společné rozhodnutí, vlastně jsme se na rozchodu dohodli. Už delší dobu to neklapalo. Lucie chtěla něco jiného než já, chtěla dítě, na což já jsem už starý, chci mít svůj klid, tak se naše cesty rozešly. Ale není proč smutnit, život jde dál. Zůstáváme přáteli a já jí přeji, aby tu vytouženou rodinu měla. To jsem jí já dát už ve svém věku nemohl a ani nechtěl," přiznal Felix Slováček.

Poté, co hudebník a jeho mladší partnerka oznámili rozchod, začali lidé spekulovat, zda se Slováček vrátí ke své manželce Dádě Patrasové. Z jeho slov je patrné, že o této možnosti skutečně uvažuje. "Nemůžu říct ani ano, ani ne. Uvidíme, jak se teď Dáda bude chovat," tvrdí.

K návratu dvojice se vyjádřila i Gelemová, která si s manželkou svého ex vůbec nebrala servítky. "Já a jeho nejbližší zároveň víme, že Felix návrat ke své současné, druhé manželce rozhodně nechystá, protože Dagmar Patrasová se stále odmítá léčit," naznačila Lucie, že má Patrasová problém s alkoholem a vyvolala tím pořádný skandál. Netrvalo dlouho a dostala odpověď!

Pastrasová prý do vztahu Gelemové a Slováčka roky zasahovala

Kromě toho, že Lucie Gelemová nepřímo nazvala Dagmar Patrasovou alkoholičkou, obvinila ji také z narušování jejího vztahu s Felixem Slováčkem. "Pomluv, intrik a mnoho zlého stran jeho současné manželky, která sebe a i mě dlouhé roky šířením lží v bulváru zviditelňuje, jsem si v tomto vztahu užila až dost. Dagmar Patrasová mi navíc mimo jiné od roku 2015 zasahuje i do soukromí, a to zasíláním výhrůžných a vulgárních SMS zpráv, které často evidentně nepíše za střízliva," nenechala Gelemová na své sokyni v lásce nit suchou.

Proti tomuto nařčení se ale Patrasová hodlá bránit. "Lže. Její fantazie je velká. Nechci jí věnovat svůj čas, nestojí mi za to, ostatně všechno se dá vyrobit a dokázat. Asi má nějaký důvod kolem sebe teď kopat. Snad si najde sponzora, její prohlášení podstoupím právníkům," sdělila Blesku Patrasová, která naznačila, že vztah se Slováčkem udržovala Gelemová pouze kvůli penězům. "A také kvůli kariéře," doplnila s tím, že jelikož má se svým mužem bezpodílové spoluvlastnictví, jejich vztah z půlky sponzorovala ze své kapsy! "To se za šest a půl roku nedá ani spočítat. Ona celou dobu nepracovala, stálo mě to hodně. Ona usilovala o dítě, on ale není hloupý," říká znechuceně Dagmar. Více se ale k rozchodu svého muže odmítá vyjadřovat.

"Je to věc mého manžela a jeho přítelkyně. Pro mě to je smutná i úsměvná záležitost. Je to nešťastná ženská, které nevyšlo manželství s panem Gelemem, tak se naváží do našeho," uzavřela Patrasová. Zatím to vypadá, že válka mezi ženami Felixe Slováčka teprve začala, necháme se tedy překvapit, zda bude ještě eskalovat, nebo to skončí u mediální výměny názorů.