Došlo vůbec k rozchodu? Felix Slováček pořád bydlí s Lucií Gelemovou

I když Felix Slováček tvrdí, že mezi ním a mladší milenkou Lucií Gelemovou je konec, ve skutečnosti spolu bývalí partneři pořád bydlí, a dokonce plánují společnou dovolenou. Hned po rozchodu sice hudebník ohlásil, že se přesune k synovi Felixovi, k žádném stěhování ale zřejmě vůbec nedošlo. Znamená to snad, že bývalí partneři chtějí dát svojí lásce ještě šanci?

Když začal Felix Slováček před sedmi lety chodit s mladou výtvarnicí Lucií Gelemovou, způsobil tím obrovský poprask. Podle muzikanta to ale bylo pouze logické vyústění vztahu s manželkou Dádou Patrasovou. Ta pro něj byla v době seznámení osudovou ženou, později to ale mezi partnery přestalo fungovat. „Nebudu teď rozebírat důvody, ale prostě se to s Dádou nedařilo a to vedlo k tomu, že jsem se seznámil s Lucií, Myslím, že ten vztah končí," uvedl saxofonista před třemi lety v pořadu Luboše Xavera Veselého.

Felix nosí maso, já vařím

Ve skutečnosti ale Felix vazby s manželkou Dádou nikdy tak docela nezpřetrhal. Dál s ní trávil čas a pobýval ve společném domě. Ještě před několika měsíci se manželé dokonce vídali denně. „V této době se mám asi jako všichni ostatní. Jsme stále zavření doma. Mám kočku, mám psa, dělají mi společnost. A vařím pro manžela. Vypadá to, že jeho paní asi nevaří, nevím. Teď jsem dělala super hovězí polévku, přinesl fantastické maso od řezníka. On nosí maso, já vařím," uvedla Patrasová podle webu idnes.cz pro pořad Showtime loni před Vánoci.

Herečka, která se proslavila filmem Vrchní, prchni! nebo televizním seriálem Arabela, dodala, že se Slováčkem se podílí na finančních výdajích týkajících se domu. „Je u nás pohoda a klid. Nevím, jak to tam ve vztahu má on, ale možná tam někomu rupají nervy. Nevím," prozradila Patrasová detaily ze soukromí manžela. Ten nakonec Dádina slova o občasných potížích ve vztahu s Gelemovou sám potvrdil. „Po sedmi letech, co jsme s Lucií spolu, to samozřejmě není stejné jako po čtrnácti dnech, kdy jsme se potkali. Občas někdo z nás vyjede. Ale to je myslím si úplně běžné v jakémkoli vztahu," vysvětlil tehdy Felix.

Táta u mě ještě nebydlí

Když se pak Lucie s Felixem rozešla, hudebník ohlásil, že nové útočiště najde u svého syna Felixe mladšího. „Budu se stěhovat k Felixovi, má krásný dům za Prahou," řekl tehdy podle Expresu Slováček. Ve skutečnosti ale od rozpadu vztahu uběhl měsíc a saxofonista se od Gelemové stále neodstěhoval. „Táta u mě nebydlí. Já tam pro něj místo mám připravené, ale čekám, jestli se nakonec přestěhuje," řekl Expresu Felixův syn na představení finalistů Muže roku.

„Bydlíme s Lucií, protože nemůže vystřelit, musí si samozřejmě najít nějaké další zajímavé bydlení. Navíc ona chce žít v jižních Čechách, protože tam se narodila a tam to miluje,“ snažil se současnou situaci vyjasnit Slováček v pořadu Showtime. Jakmile ale dostal přímý dotaz na to, jestli s ex-partnerkou ještě sdílí společnou postel, odpovídal už o něco vyhýbavěji. „Nemůžete po mně chtít takové detaily… Ten byt je velkej, tak co?" snažil se vtipkovat hudebník, čímž nepotvrdil ani nevyvrátil to, jestli mezi ním a Gelemovou pořád něco je.

Kromě toho vyšlo najevo, že bývalí milenci spolu stráví část letních prázdnin „Letos zůstanu v Česku. Mám sice už po kompletním očkování, ale plánuji, že budu na chalupě a že přijedou děti," řekl Felix pro zivotvcesku.cz. Lucie Gelemová, která nedávno přestala pracovat pro Pražský hrad, pak byla mnohem konkrétnější. „V létě plánuji ještě poslední, přátelskou dovolenou s Felixem, zřejmě Šumava, možná zahraničí," prozradila malířka pro web super.cz. Možná, že bývalí partneři jen zůstali dobrými známými, kteří si pořád rozumí. Nebo je mezi nimi pouto, kterému se jednoduše nedokáží ubránit. Na to, jestli je rozchod Slováčka a Gelemové opravdu definitivní, si proto budeme muset ještě počkat.

Malířka Lucie Gelemová chodila s Felixem Slováčkem sedm let.