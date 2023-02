Kde bere ve stáří sílu na ženy a život? Felix Slováček prozradil své tajemství

Zdroj: Profimedia

Felix Slováček je jedním z nejvýznamnějších českých hudebníků a saxofonistů. Nedávno prozradil, že ani ve svých téměř osmdesáti letech nevidí žádnou překážku v tom, aby stále aktivně muzicíroval a žil naplno. V čem je tajemství jeho vitality?

Felix Slováček je jméno, které zná v Česku a na Slovensku každý. Legendární klarinetista a saxofonista s více než padesátiletou kariérou stále patří mezi nejžádanější hudebníky. A i když má osmdesátka na krku, pořád dokáže svým fanouškům nabídnout plnohodnotné koncerty.

„Podle toho, jak se cítím, tak určitě došlo někde k chybě. Nicméně, co je psáno, to je dáno, takže si osmdesátku na krku musím občas připomenout, i když dost nerad. Není to zrovna číslovka, která by mne těšila, ale realita je realita a nic s ní nenadělám, jednou je tu a nezbavím se jí," řekl Felix Slováček.

Kondici získává především na kole

V nedávném rozhovoru pro kafe.cz prozradil, že když člověk chce, aby tělo nezrezivělo, musí se pohybovat. A to je také tajemství jeho životní energie a vitality. Slováček se také svěřil se svým tajemstvím, jak udržuje svou kondici a sílu. Pohyb je pro něj klíčový, a tak si pravidelně zajezdí na stacionárním kole, chodí pěšky po Praze a věnuje se turistice.

„Já si myslím, a snažím se to i dělat, že je třeba, aby když člověk chce, aby tělo nezrezivělo, se pohybovat. Já to mám tak, že mám doma stacionární kolo a minimálně každý druhý den vyskočím do sedla a šlapu a šlapu,“ vysvětlil.

Dělám, co se dá, říká Slováček

„Samozřejmě občas to i z pracovních důvodů nevyjde a jsem v takové fázi, že pokud mi jízda nevyjde a vynechám dva dny, tak se necítím nejlépe. A navíc jsem i tak trochu turista, což je další má libůstka a téměř sportovní aktivita protože po Praze chodím zásadně pěšky. Auto nemá nárok. A koneckonců i koncerty jsou pohybovou aktivitou a někdy i solidním cvičením, takže ano, dělám, co se dá," dodal Slováček.

Slováček je stále aktivním hudebníkem a pravidelně vystupuje na koncertech. Svou kariéru započal v 60. letech, kdy se stal členem orchestru Karla Vlacha. Nyní, po takřka 60. letech aktivní kariéry, chystá obrovský koncert na oslavu svých narozenin.