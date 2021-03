Zemřel Ferdinand Berousek, známý artista prohrál boj s covidem

Zemřel Ferdinand Berousek. Podle informací Blesku prodělal mrtvici a následně dostal covid-19, kterému 22. března 2021 podlehl. Známému artistovi bylo 73 let.

Ferdinand Berousek zasvětil cirkusu celý život. Jako artista začal vystupovat už ve svých 16 letech. V minulosti se vypořádal s mrtvicí, ale jeho organismus byl zřejmě oslaben. Onemocnění covidem-19 již nepřežil. Bylo mu 73 let.

„Velká osobnost z naší rodiny nás opustila. Všem drahým žonglérům a fanouškům cirkusu… Je pro mě těžké sdělit, že můj otec včera (v pondělí) zemřel,“ uvedl jeho syn Mario Berousek dle portálu eXtra.cz.

S žonglováním začal v 16 letech

„Byl to můj jediný učitel a moc mi chybí, chci mu poděkovat za všechno, co mě naučil. Jeho láska a vášeň pro žonglování byla obrovská a jsem vděčný, že to předal mně,“ pokračoval.

„Já a další generace, mé děti, budou kráčet v jeho stopách. Díky ti za všechno, tati! Navždy budeš po mém boku, nikdy na tebe nezapomeneme a navždy zůstaneš v našich srdcích,“ vzkázal mu do nebe Mario Berousek.

Byl známý po celé Evropě

Nezapomněl dodat, komu děkuje za péči o tatínka. „Děkujeme Fakultní nemocnici Bulovka za pečlivou a profesionální péči o mého otce,“ napsal.

Pohřeb se bude konat 30. března. Ferdinand Berousek se narodil ve Zlíně. Začínal ve skupině Albatros, kde chytal na pevných hrazdách ve vzduchu nejrůznější předměty. Následně přešel na létající hrazdy. V roce 1974 založil žonglérskou skupinu Fredys. Tam vystupovali i jeho synové Mario a Robert. V jeho stopách pokračují i Berouskova vnoučata.

