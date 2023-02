Dcera feťačky Katky má k drogám odpor: Závislosti zbavila i svého partnera

Zdroj: Profimedia

Zatímco osud nejznámější české narkomanky Kateřiny Bradáčové zná už takřka každý, o její dceři Terezce, kterou přivedla na svět v roce 2007, se toho dlouho moc nevědělo. Snad vyjma toho, že se svou na drogách závislou matkou rozhodně nežije. Nyní o sobě ale dospívající slečna dává vědět. Má totiž profil na známé sociální síti TikTok.

Kateřina Bradáčová už více jak dvě desetiletí bojuje se svou závislostí na heroinu a má za sebou bezpočet pokusů o vyléčení. Drog se zkoušela vzdát už několikrát. Nejvíce se ale snažila v roce 2007, když zjistila, že je těhotná. Chtěla dceři dopřát důstojné bydlení, ušetřit nějaké peníze a vytvořit pro ni dokonalé zázemí. Vše ale začalo a také skončilo jen u plánů. Když se totiž její dcera Terezka narodila, Kateřina nezvládla detox a holčičku nechala v kojeneckém ústavu.

Drogy měly přednost

Katka už kdysi v dokumentu o své závislosti uvedla, že po narození dcery prožívala velmi těžké psychické stavy, které v kombinaci s abstinenčními příznaky byly zkrátka k nevydržení. Dcery se vzdala a znovu se naplno oddala drogám. „Dá se říct, že jsem ji opustila, asi se to tak dá nazvat. Já jsem to i tak cítila, prostě jsem ji tam nechala, opustila, nikomu jsem nic neřekla,” prohlásila tehdy Katka. Naštěstí o Terezku projevila zájem její babička, která si ji vzala do péče.

Podobná jen zevnějškem

Následně se ale o Terezce moc zpráv neobjevovalo. Dokonce ani sama Katka kolikrát nevěděla, co její dcera dělá a jak se má. Vídala se s ní zhruba jen jednou za půl roku. Tereza si ovšem po vzoru svých vrstevníků před časem založila profil na sociální síti TikTok, kam přidává různá zábavná videa, a tak lze alespoň částečně vidět, jak se patnáctileté dívce dnes daří a co dělá.

Mnozí se podivují nad tím, nakolik je své matce podobná. Naštěstí ale jen vizuálně. Jak je totiž patrné z jejích příspěvků, k jakýmkoliv návykovým látkám má odpor. Pochlubila se například krátkým videa, na kterém se tiskne ke svému partnerovi, jehož dle svých slov odnaučila pít alkohol a také kouřit marihuanu. Je jasné, že Tereza ve stopách své matky rozhodně nepůjde.