15letá dcera feťačky Katky je bisexuální: Promluvila o partnerce i adopci dítěte

Zdroj: Jiří Hadač / CNC / Profimedia

Dcera feťačky Katky Tereze Bradáčová už není žádným malým dítětem. Patnáctiletá slečna úspěšně složila přijímací zkoušky na střední školu a netápe ani na poli lásky. Před nedávnem vyměnila svého partnera za partnerku a přiznala tak, že je bisexuální.

Když se Kateřině Bradáčové, která je známá díky dokumentu Heleny Třeštíkové jako „feťačka Katka, narodila dcera, bylo jasné, že se o ni nebude moci Kateřina postarat. Nakonec tedy malá Terezka skončila v péči své babičky, kterou dle svých slov považuje za svou matku. A babička péči rozhodně nezanedbala. Tereza Bradáčová je totiž naprostým opakem své matky a vyrostla z ní svědomitá a pracovitá slečna.

Hvězdou sociálních sítích

Dlouho nikdo netušil, kde vlastně Tereza žije nebo co dělá. Před časem si ale dívka založila profil na sociální síti TikTok, kde sdílí nejrůznější moudra, natáčí zábavná videa a nechává své sledující nahlédnout do svého soukromí. Právě na TikToku se před časem podělila i o několik snímků se svým přítelem. Láska ale nedopadla dle jejích představ, a tak následoval rozchod. Dnes už je ale Tereza opět zadaná. Tentokrát s dívkou.

„Jsem bisexuálka. Začala jsem to pociťovat, když mi bylo asi deset let. Jsem napřed než moji vrstevníci, takže je pochopitelné, že jsem to tušila brzy. Teď v patnácti letech o sobě můžu říct, že to vím na sto procent,” nechala se patnáctiletá Tereza slyšet pro Expres.

S matkou v kontaktu není

Tereza zároveň přiznala, že ji babička velmi podporuje a její bisexualita jí nijak nevadí. Matka ale o tom, že má její dcera přítelkyni, neví. Patnáctiletá studentka s ní totiž v kontaktu není. „Jestli ji potkám, chci jí to říct,” prozradila Tereza, která se zároveň rozpovídala o tom, zda by si chtěly s partnerkou v budoucnu adoptovat dítě. „Adopci neplánujeme. Myslím si, že nám to vydrží hodně dlouho, ale ani jedna nechce přivést dítě do této těžké doby. Obě chceme a preferujeme cestování a poznávání nových věcí,” má jasno dcera nejznámější feťačky Česka.