Filipa Blažka pandemie ničí: Cítím propad, mám pocit, že bych měl vyměnit mozek

Jen málo herců zvládá pandemii koronaviru dobře. Nestěžuje si Tereza Kostková, která tvrdí, že má pořád co na práci. Opačně je na tom Filip Blažek, jenž cítí propad a postupně ho všechno přestává bavit. Nejraději by byl, kdyby se všechno vrátilo do starých kolejí.

Filip Blažek už je v takové pozici, že si může dovolit odmítat nebo selektovat to, co ho nebaví. Sem tam se něco takového vyskytne, ale jakmile to souvisí s divadlem, roztaje. To je totiž jeho srdcovka.

„Jsem rád, že při tom, kolik toho je, mám divadlo pořád rád, ale je pravda, že posledních pár let si člověk už vybírá, s kým chce dělat a co chce dělat. A taky jsme za to nějakým způsobem odměněni oproti minulým létům,“ prozradil Blažek v pořadu Blízká setkání na Českém rozhlasu.

Tam se nebývale otevřel a řekl, jak ho celá pandemie ovlivňuje. „Cítím propad. Mám pocit, že bych měl jít vrátit občanku, vyměnit mozek a jít dělat něco rukama. Jsem jako vygumovanej,“ popisuje herec svoje pocity.

Blažek trpí samotou, chybí mu diváci

„Chybí mi socializace, jet někam pryč, hrát pro jiný publikum. Tyhle změny mi chybí. I když, jak to je, nikdy nejme spokojený, ale prostě mi to chybí,“ konstatuje.

Alespoň, že může natáčet seriál Slunečná, kde hraje spořádaného Toma. Občas se mu zadaří a natočí něco akčnějšího, aby zapomněl na to, co ho trápí. V prozatím nejnovější akční scéně Blažek padal ze střechy.

„Přiznávám se, že jsem nepadal, i když hlavní koordinátor kaskadérů Petr Drozda mi z legrace řekl, že bych to mohl zvládnout. Nakonec jsem rád, že jsem nemusel, kluci jsou profíci, kteří to umí – a já se jen koukal,“ popisoval osudovou scénu své postavy Filip Blažek. Natáčela se v Zápech u Prahy.

Vyřádit se může ve Slunečné

„Ale když jsme měli dialogy s Honzou Dolanským na střeše, tak jsme tam opravdu byli. Pro jistotu jsme měli na zemi nějaké matrace, kdyby náhodou člověk zakopl. Všechno bylo vychytané a bezpečné,“ vysvětlil herec.

Pád ze čtyřmetrové výšky tak za herce odehrál kaskadér, který vše zvládl, a divák ani nepozná, že to není Filip Blažek. „Pád nebyl nijak náročný a Filip by ho asi dokázal natočit i sám. Cvičí a má dobrou fyzičku, ale nechtěli jsme nic pokoušet a třeba ohrozit natáčení. Na místo pádu se tak naskládaly krabice a žíněnky, aby byl dopad pro kaskadéra bezpečný,“ popisoval Petr Drozda, jak se nakonec osudný pád točil.

„Musím říct, že mě takové nebezpečnější natáčení baví a rád kluky od kaskadérů pozoruju. Jsou to profíci a klobouk dolů před nimi. Jednou jsem točil scénu, kdy řídím a z auta mi vyskakují kolegové herci. Byl to docela hazard, soustředit se, nic nepokazit. To jsem se opravdu zapotil,“ vzpomínal Blažek.

Filip Blažek ve Slunečné

Zdroj: Youtube