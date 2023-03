Březina září v nové kriminálce: Popsal děsivou příhodu, kdy po něm házeli kamení

Filip Březina

Zdroj: Profimedia

Filip Březina se do povědomí filmových diváků zapsal hlavní rolí ve filmu Zlatý podraz a nyní září v nové řadě seriálu Místo zločinu České Budějovice. Divadelní herec jde poslední dobou z role do role, čemu se ale vyhýbá jako čert kříži, jsou nekonečné seriály. Březina tvrdí, že by pro něj podobná nabídka byla jistou ztrátou vnitřních hodnot.