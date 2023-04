Jankovič ze SuperStar dříve miloval ženy: Teď popsal seznámení s Karlem a svatbu

Zdroj: Profimedia

Filip Jankovič se zúčastnil soutěže Česko hledá Superstar v roce 2005. Ačkoliv se pěvecké kariéře nevěnuje, prosadil se v jiném oboru. Je z něj celosvětově uznávaný tanečník a najaly si ho hvězdy jako George Michael, Justin Bieber, Jessie J., Mariah Carey, Kylie Minogue, Spice Girls nebo třeba Celeste Buckingham. V profesním životě se mu tedy daří, ale jak je na tom v soukromí?

Když se Filip objevil na prknech ne jako zpěvák, ale coby tanečník, mnohé udivil jeho um prohánět se po pódiu na vysokých podpatcích. Jak se na nich pohybovat, dokonce sám v Česku učí.

Muži převládli nad ženami

Později se nabídla i otázka na jeho orientaci. Filip se nikdy netajil tím, že je bisexuál, ačkoliv měl vztahy s ženami, později u něj převážily sympatie k mužům. A je teď nyní zadaný? Fenoménem seznamování je už několik let internet. I Filip našel svého vyvoleného přes seznamovací aplikaci. Tedy Karel si našel jeho. „Nemohl jsem tehdy ráno spát, a tak jsem se přihlásil na online seznamku. Protože tam byli samí okoukaní kluci, zaplatil jsem si den předtím rozšíření, a najednou mi tam vyskočil Filip,“ uvedl tanečník.

Chtějí tradiční svatbu

Filip je za Karla neskonale vděčný a dumá nad tím, zda-li by jeden druhého oslovili, kdyby se potkali normálně v baru. Pak přiznává, že nejspíš ne, protože by si Filip myslel, že není Karlův typ. Vymoženosti moderní doby ale hrají do karet náhodám, a tak stačilo pár kliknutí v telefonu a velká láska byla na světě.

Filip s Karlem jsou spolu už několik let, a tak přirozeně přemýšlí nad tím, jak svůj vztah posunout. V Česku bohužel moc možností není, registrované partnerství je značně omezující a páreček by chtěl plnohodnotný svazek a pořádnou tradiční svatbu.

„My jsme si řekli, že se nám nelíbí, jak jsou v Čechách nastavené zákony, tady se jedná o registrované partnerství. A jak my říkáme, nejsme auta, ani psi. Jsme lidské bytosti a chtěli bychom pořádnou tradiční svatbu. Snad se toho jednou dožijeme,“ popsal Filip, jak si představuje svatbu.

