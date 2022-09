Otík z Ulice chce skončit se závislostí: Rajmont vyhledal odbornou pomoc

Zdroj: Profimedia

Filipa Rajmonta si lidé už dlouhá léta mohou užívat jako bláznivého pedagoga Otíka Puklického, který vyučuje na gymnáziu výtvarnou výchovu a často dělá jeden přešlap za druhým. V soukromém životě to má jeho představil, herec Filip Rajmont, také pestré. Právě se snaží pověsit kouření na hřebík.

Herec Filip Rajmont je nejen skvělým divadelním hercem, ale znát ho můžete především z nekonečného seriálu Ulice, kde hraje syna bývalé ředitelky školy Boženky. Jeho postava se jmenuje Otík Puklický a ta vyučuje na gymnáziu výtvarnou výchovu.

Do toho se Otík nedávno oženil a s manželkou Hedvikou vychovávají malého synka, který občas Otíkovi přerůstá přes hlavu. I v seriálu si Rajmont v roli Oty zajde rád na pivo s kamarády. Stejně to má i v osobním životě. Do toho nikdy nemohla chybět jeho oblíbená cigaretka.

A ne jedna. Navíc herec nekouřil žádné elektronické cigarety ani zahřívaný tabák, který se zdá být zdravější, ale klasiku s nikotinem a dehtem. A to ve velkém množství. Léta je totiž vášnivým kuřákem, stejně jako mnoho jeho kolegů.

Filip se kvůli odstranění závislosti svěřil do rukou odborníků

Filip se však rozhodl se svou závislostí jednou provždy skoncovat a svěřil se do rukou specialistů. Kouření už pro něj není trendy, navíc ho omezovalo a s věkem neudýchal vše, co v divadelních rolích potřeboval.

Navíc se čím dál tím více šíří osvěta, která říká, jak je kouření nebezpečné a mnoho lidí tak s ním končí nebo přechází na moderní náhražky cigaret. Herec se rozhodl skončit definitivně, a protože na to sám nestačil, navštívil specializované centrum pro závislé na tabákových výrobcích ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Nezapomněl to sdělit fanouškům na sociálních sítích, kam přidal prosbu. „Držte mi palec!“ Zatím to vypadá, že léčba je úspěšná a herec nekouří. Dle Instagramu šel do sebe a začal zdravě žít, chodí na treky, plave, cestuje a léto si užíval plnými doušky.

Žil s ředitelem činohry i jedním ze svých studentů

O své sexuální orientaci mluví herec veřejně, žil nejen s bývalým šéfem činohry Národního divadla, ale i s jedním ze svých studentů, kvůli čemuž musel s kariérou učitele na DAMU skončit.

„Já jsem měl dva vztahy. První se svým nynějším šéfem činohry, Danielem Špinarem. Je přísnej a ke mně ještě přísnější. Ten vztah nějak vypadal, pak já jsem mu třeba zahnul, tak mi to v práci vracel. Druhý se studentem Ivanem Luptákem,“ řekl v talkshow 7 pádů Honzy Dědka. S Luptákem následně žil sedm let. Nyní je Rajmont sám a rozhodně si prý nestěžuje.