Nemanželské dítě a nekončící románky: Renče zkrotila až o polovinu mladší žena

Zdroj: Profimedia

Režisér Filip Renč byl dlouho titulován jako starý mládenec. Jeho životní styl změnila až o polovinu mladší okouzlující herečka Marie Kružíková, nyní Renčová. S půvabnou blondýnkou má režisér pětiletou holčičku Sofii. Malá dcerka ovšem není jediné jeho dítě, v roce 2001 se mu narodila nemanželská Natálie. Tu herec zplodil se servírkou ze Špindlerova mlýna.

Filip i Marie jsou oba z filmového prostředí, a tak není překvapením, že se seznámili právě při jednom z natáčení. Osudným snímkem jim byl historický film Lída Baarová. Marii mohli diváci vidět i ve filmech Vejška nebo Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.

Nezkrotný sukničkář

Renč dlouho platil za velkého sukničkáře a milovníka žen. Prošel si románkem s řadou známých hvězd. Jeho kouzlu podlehla například mladičká hvězda SuperStar Šárka Vaňková nebo choreografka a moderátorka Kristina Kloubková. S hvězdou televize Nova randil Renč v roce 2010, jejich vztah trval jen pět měsíců. Renč a Kloubková spolu tehdy pracovali v divadle, on jako režisér muzikálu Baron Prášil a ona jako choreografka.

Autor úspěšných filmů jako je Román pro ženy nebo Rebelové přiznal, že ženy přestal lovit až po svatbě a založení rodiny. „Já myslím, že každý si prochází nějakým životním obdobím a každému normálnímu chlapovi se líbí ženy a má za celý život třeba i spoustu partnerek a kamarádek, a tak se tomu říká sukničkářství. Já si myslím, že jsou to období, kterými člověk prošel a že jsou víceméně za mnou,“ dodal v rozhovoru pro iDNES.

Rodinná pohoda

Klid hledá Renč nejen u stabilního rodinného zázemí, ale i v novém domě. Během pandemie se rozhodl postavit dům mimo ruch hlavního města. V rozhovoru pro Lifee prozradil, že péče o dům a zahradu rozhodně není jeho doménou. Na práci si najal raději profesionála. „Zahradu má na starost zahradník, udělali ji opravdu pěknou a uvidíme, co z toho vyroste teď na jaře. Ostřikování, záhony, ještě jsem to neviděl, protože je to čerstvé. On je ten dům vlastně dítětem pandemie. Nebylo co dělat, tak jsem si řekl, že postavím barák! Díky pandemii jsem ho stihl postavit ještě za celkem slušné ceny materiálu. Je to dům nedaleko Prahy, asi osm kilometrů, takže ho zatím přes zimu máme jako takové víkendové bydlení.“ Renčovi tak střídají bydlení v domečku a bytě, který mají na pražských Vinohradech.

Manželský pár dále prozradil, že pro dceru Sofinku mají už vybrané povolání. I když má pětiletá holčička jisté herecké a umělecké vlohy po rodičích, oni její budoucnost vidí zcela jinak. „Ideálně takové zaměstnání, aby nás ke stáru mohla živit. Jako herečka nás neuživí. Já bych potřeboval takový třetí důchodový pilíř, aby byla třeba advokátka, doktorka nebo zubařka s vlastní ordinací. Abych měl na to stáří nějak vystaráno,“ prozradil Renč s humorem.