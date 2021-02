Filip Sajler a Ondřej Slanina: Kluci v akci prošli dechberoucí změnou

Oblíbený kulinářský pořad Kluci v akci po dlouhých patnácti letech opouští Filip Sajler, a tak se duo, které Sajler tvořil společně s Ondřejem Slaninou, rozpadlo. Kluci spolu doslova stárli před očima diváků a při srovnání jejich zevnějšku ze začátků jejich kariéry a dnes je to dechberoucí změna!

Patnáct let spolu vystupovali v pořadu Kluci v akci, kde pro diváky České televize připravovali nejrůznější pokrmy. Od začátku kariéry si vybudovali slušnou fanouškovskou základnu, která jejich kouzlení v kuchyni s radostí sledovala. Teď bude ale vše jinak. Filip Sajler se totiž rozhodl úspěšný pořad opustit.

Rodinné důvody

Přestože vaření miluje a zcela jistě mu bude už navždy velmi blízké, rozhodl se Filip Sajler vzdát se svého zaslouženého místa v oblíbeném kulinářském pořadu. Chce se totiž dle webu eXtra věnovat hlavně rodině. O novinku se kuchaři s diváky podělili poeticky ve speciálním valentýnském díle, aby tak demonstrovali rozchod fungujícího páru.

Filipův parťák a kolega Ondřej Slanina jeho rozhodnutí plně respektuje. Z dvojice se za dobu společného vysílání stali skvělí přátelé, a tak se Filip bude i nadále v některých epizodách objevovat v roli hosta. Mezi dalšími, kteří si s Ondrou zavaří, se objeví také například Ondra Koráb či Josef Maršálek.

Vzpomínky zůstanou

Když v roce 2005 projekt Kluci v akci odstartoval, zřejmě nikoho ani nenapadlo, s jakým úspěchem se setká. Během patnácti let vysílání toho spolu hlavní aktéři prožili vskutku hodně a Filip Sajler prozradil, na co bude nejraději vzpomínat.

„S Ondrou jsme a budeme stále přátelé, to se nijak nemění. Kluci v akci byl od počátku úžasný projekt, vždy to byla radost a těch vzpomínek a zážitků je strašně moc. Asi nejraději vzpomínám na casting, cestování a první díl. Nedávno jsem si ho pouštěl, a to se člověk až lekne, jak ten čas letí, vřele doporučuji. Celý tým tomu odevzdal za ta léta hodně , a i zde cítím, že nebylo snadné se rozhodnout a odejít, ale osobně vnímám, že je to správný čas,” nechal se slyšet Sajler.

Na úplném začátku natáčení bylo Ondrovi Slaninovi 21 let a Filipu Sajlerovi 26. Během dlouhých patnácti let vysílání byli tedy diváci svědky toho, jak kluci pomalu dozrávali. Při porovnání jejich začátků a aktuálních dílů je tak vidět pořádná změna!