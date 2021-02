Nemoc a odchod! Filip Sajler opouští Kluky v akci: Proč se nehádá s manželkou?

Filip Sajler po dlouhých patnácti letech opouští pořad Kluci v akci, aby se mohl věnovat rodině. Kdo je ale manželka slavného kuchtíka a proč se doma přestali hádat?

Filipa Sajlera zná česká veřejnost hlavně díky pořadu Kluci v akci, kde patnáct let účinkoval. Společně s Ondřejem Slaninou vytvořili kuchařskou show, která si našla tisíce diváků a proto se udržela na obrazovkách dlouhé roky.

Všechno krásné ale jednou končí a Sajler se rozhodl Kluky v akci opustit. Důvodem je prý nemoc, kterou zatím kuchař nechtěl specifikovat a jeho touha trávit více času s rodinou.

Sympatický kuchař má za manželku pořádnou dračici, Gabriela Sajlerová, za svobodna Jermanová, je totiž automobilová závodnice. Sajler ale za svou ženou nezůstává pozadu, před lety propadl totiž stejnému sportu.

Filip Sajler se s manželkou musel naučit prohrávat

Filip Sajler si Gabrielu Jermanovou vzal za manželku v roce 2009 na Silvestra. Manželé spolu vychovávají dvě dcery, Sophii a Stellu.

Kromě vzájemné lásky dvojici spojuje také společný koníček, kterému propadli již před lety a tím jsou závody automobilů do vrchu.

Jelikož je Sajler se svou manželkou ve stejném týmu, musel se naučit s ní prohrávat. Sajlerová ale tvrdí, že to naopak mělo poziviní vliv na jejich vztah a doma se téměř nehádají.

Hvězda Kluků v akci se doma nehádá

"Jako potupu prohru nad ženou neberu. Vždycky chci být nejrychlejší, takže se hůř smiřuji s porážkami a není podstatné, jestli to je od manželky nebo jiného závodníka. Příčinu, proč jsem nevyhrál, hledám především u sebe. Může vás zradit technika, ale pokud funguje, jak má, vždycky si závod prohrajete sám. Třeba v Dobšiné jsem skončil druhý za Gábinou, takže jsme dosáhli rodinného double, to se také počítá (úsměv). Vyhrát závod mistrovství Evropy, klobouk dolů. Manželce se to povedlo poprvé po čtrnácti letech závodění. Její otec Martin Jerman, který závodí skoro dvacet let, to dokázal dvakrát. Závod do vrchu je jako sprint na sto metrů, rozhodují kolikrát setiny sekundy. Jedno špatné zařazení a je konec. Když se mne někdo zeptá, jak se cítím, když mě porazila manželka, říkám, že s tím nemám problém, ale ať se zeptají těch patnácti chlapů, kteří zůstali za námi třeba o pět vteřin i víc," prozradil před časem Filip Sajler deníku Sport.cz.

"Po závodech a vzájemných porážkách se nehádáme, ani nemáme tichou domácnost. Bereme to sportovně, na trati jsme zkrátka soupeři. Po závodě vždycky přemýšlíte, proč jste nevyhrál, kde jste udělal chybu. Nejtěžší je prohru v prvních chvílích skousnout. Jsme manželé, u nás to je o to zvláštnější… Navzájem si přejeme, vyměňujeme si informace. Nezávidíme si. Ostatní chlapi nesou mnohem hůř, že je porazila žena. Když jsem začínala, poklepávali mi po ramenou, jakmile jsem je začala porážet, jejich sympatie ochladly," řekla Sajlerová stejnému webu.

"Chodím denně do práce, ale jsem doma víc, než jsem býval. Práci doma se snažíme rozdělit mezi řemeslníky, kteří umí přijít a něco udělat. Uklidit, umýt, posekat zahradu. Máme rádi pořádek, udržujeme ho, ale nechceme čas trávit domácími pracemi," tvrdil kuchař v roce 2018.

Tehdy Sajlerová nakousla, že se manžel kvůli práci doma často nezdržuje, což se ale nyní po jeho odchodu z televize změní. "Dcerám věnuji nejvíc času, ale také mám svoji práci. Snažíme se volný čas, kterého zase není tak moc, trávit jako rodina. Když jedeme na závody nebo kdykoliv potřebujeme, pomohou babičky a dědečkové, oni vnučky milují," uzavřela.